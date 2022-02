In november vorig jaar liep Marc Marquez een hersenschudding op tijdens een motorcrosstraining. Kort daarna werd ook een oogblessure vastgesteld bij de Spanjaard, die in 2021 in totaal vijf Grands Prix aan zich voorbij moest laten gaan. Zijn herstel liep voorspoedig en dus mocht hij begin januari weer op een motor plaatsnemen. Doelbewust koos Marquez voor een crosstraining, waarna hij niet veel later met een Honda RC213V-S over het circuit van Portimão reed. Uiteindelijk werd duidelijk dat Marquez fit genoeg was om deel te nemen aan officiële MotoGP-tests, die zaterdag werden afgetrapt op het Sepang International Circuit. Marquez is maar al te blij dat hij weer kan meedoen.

"Mijn terugkeer voelde als een beloning na alles wat er is gebeurd. Het was een lange en zware dag. Ik had echter wel een goed gevoel op de motor en het belangrijkste was dat het als een normale dag voelde. Het was goed, snel en ik maakte kleine foutjes... alles was aanwezig", blikt Marquez terug op zijn eerste MotoGP-testdag in de hitte van Maleisië. "De snelheid is er. Maar het proberen van dingen, het zoeken van de limiet en het zoeken naar de ideale lijnen, zijn zaken die ronde na ronde meer terug moeten komen. Ik zei al tegen het team dat het nu puur om rondjes zou gaan. Daarom eindigden we met dezelfde machine als waar we mee begonnen. We hebben wel iets getest, maar niet veel. Als ik er zondag klaar voor ben, laat ik het ze weten."

Het MotoGP-seizoen 2022 is afgetrapt: Aprilia opent sterk op eerste MotoGP-testdag, Marquez schuift onderuit

Het was voor Marquez de eerste keer dat hij de 2022-machine van Honda aan de tand mocht voelen. De Spaanse coureur testte twee verschillende 2022-specs en reed ook nog op de motor uit 2021. Hij klokte uiteindelijk de achtste tijd, een kleine seconde achter de snelste tijd. Tweemaal schoof Marquez onderuit. Hij gaf later toe dat het zijn eigen fout was, maar begrijpt nog niet zo goed waarom hij eenvoudig snellere rondetijden rijdt op de nieuwe Honda.

"De motor is anders, dus dit is een ander startpunt nadat ik lange tijd met een andere stijl reed. Ik reed ook op de motor van vorig seizoen en had meteen door dat ik met de nieuwe motor eenvoudiger sneller kon. Dit creëerde echter wel het probleem dat ik het gevoel aan de voorkant nog wat moet leren kennen, die is veranderd. Ik crashte en snap nog steeds niet zo goed waarom dat gebeurde. Ik deed geen rare dingen. De combinatie van deze zaken plus het feit dat ik een lange tijd niet op een MotoGP-machine heb gereden, zorgden ervoor dat ik nog niet alles begreep. De rondetijden kwamen wel, maar ik wist niet hoe."

De tweede testdag in Maleisië start vannacht om 03.00 uur Nederlandse tijd. De MotoGP-paddock verplaatst zich volgend weekend naar het nieuwe Mandalika Street Circuit op het eiland Lombok. Daar worden de drie resterende MotoGP-testdagen verreden. Begin volgende maand, zondag 6 maart om precies te zijn, vindt de eerste MotoGP-Grand Prix van 2022 plaats in Qatar.