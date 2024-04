Marc Márquez rekent niet op zege op zijn geliefde COTA

De 'King of COTA' wordt Marc Márquez ook wel genoemd. Dat is niet vreemd, aangezien de Spanjaard van 2013 tot en met 2018 zegevierde op het Circuit of the Americas in Texas. In 2019 kwam er een einde aan de alleenheerschappij van Márquez door een valpartij. Ondanks het herstel van een blessure slaagde Márquez er in 2021 wel weer in om op de hoogste trede van het podium te eindigen. Nu hij op de Gresini Ducati rijdt, wordt hij weer gezien als een grote kanshebber op de zege. Zelf tempert Márquez de verwachtingen voorafgaand aan het raceweekend in Austin.

"Natuurlijk is dit een goed circuit voor mijn rijstijl", erkent Márquez. "In het verleden heb ik hier veel goede resultaten behaald. Maar in Portimão heb ik ook gezien dat er nog drie of vier rijders sneller zijn dan ik. We zullen dus wel zien of ik hier wat meer in de buurt kan zitten. Als je vandaag zou zeggen dat ik hier mijn eerste podium [met Ducati] zou behalen, dan zou ik ervoor tekenen. Voor de zege moet er eerst een podium komen. We bekijken het stap voor stap."

Márquez weet dus dat COTA goed bij hem en zijn rijstijl past, maar dat was vooral in combinatie met de Honda. Nu hij voor het eerst op de Ducati zal racen op dit circuit, moet hij naar eigen zeggen wel aanpassen. "Het zijn compleet andere motorconcepten en deze moet je op een andere manier besturen", legt de achtvoudig wereldkampioen uit. "De Honda was supersterk in de stop-go-bochten, zoals Alex Rins hier vorig jaar aantoonde en Joan Mir en ik dat min of meer ook deden in India. We zullen wel zien hoe de Ducati hier is."

"Ik weet dat het anders zal zijn, maar het is mijn doel om hier een flow te vinden", vervolgt Márquez. "Ik houd van dit circuit en dat helpt, want dan geniet je er in ieder geval van. We zullen er dus van proberen te genieten en dan zien we wel. Er zijn natuurlijk twee, drie of vier rijders die supersnel zijn en in het verleden ook hier snel zijn geweest. Het wordt dus lastig om die zege te behalen. Zoals gezegd moeten eerst betere resultaten behaald worden op zondag, want op dit moment zijn we niet eens in staat om voor het podium te strijden."