Marquez taxeert MotoGP-machines: “Begrijp het minste van de KTM”

De RC16 is de nieuwste machine op de grid. KTM debuteerde in 2017 en ging binnen vijf jaar van de achterhoede naar het winnen van in totaal vijf races op het hoogste niveau. Het merk kende in 2021 een moeizaam seizoen, maar het tij lijkt aardig gekeerd met een sterk optreden in de Grand Prix van Qatar. Brad Binder ging daar vanaf de zevende plek van start en eindigde in de race op de tweede plek. De KTM is een van de unieke motoren op de grid met een buizenframe en schokbrekers van WP, een bedrijf dat onderdeel is van KTM AG. In de openingswedstrijd van het seizoen reed zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez enige tijd achter de KTM-coureur, maar begrijpt niet hoe de Zuid-Afrikaan aan zijn tijden komt.

“Het is de motor waar ik het minste van begrijp”, zegt Marquez, die zelf vijfde werd in Qatar. “Ik begrijp hoe Enea Bastianini, die de race won, reed. Maar Binder deed elke ronde iets anders. De ene ronde ging hij heel hard de bochten in, de volgende ronde ging hij langzamer en was zijn exit sneller. De KTM begrijp ik niet helemaal, zeker met Binder in het zadel. Ze hebben er een goed blok in zitten, hij gebruikte de achterband veel om te remmen. Hij had genoeg snelheid, vooral aan het eind was hij nog heel snel.”

Bastianini en Espargaro titelkandidaten

De Grand Prix van Qatar zorgde vorige week voor heel wat verrassingen. Wereldkampioen Fabio Quartararo en Suzuki kwamen er niet aan te pas, Bastianini hield op de GP21 alle fabriekscoureurs ruim achter zich. Marquez denkt dat er geen conclusies aan verbonden kunnen worden voor het kampioenschap, maar denkt dat Bastianini en Honda-teamgenoot Pol Espargaro zeker kunnen meedingen om de titel. “Dit is de eerste race en die is altijd op een speciaal circuit”, voegt hij toe. “In Qatar zien we altijd veel verschillende coureurs vooraan. Vorig jaar waren het Maverick Viñales en Fabio Quartararo, ook Zarco deed goed mee en die heb je in het vervolg van het seizoen amper nog gezien. Ik denk wel dat twee rijders, Bastianini en Pol Espargaro, zeker meedoen om het kampioenschap.”