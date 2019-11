Marquez met succes geopereerd aan schouder

Marquez had last aan zijn rechterschouder na een val bij de post-season test in het Zuid-Spaanse Jerez. Hij besloot in samenspraak met Repsol Honda om van het seizoenseinde gebruik te maken en zich meteen te laten opereren. De Catalaan ging daarvoor langs bij het Hospital Universitari Dexeus-Quiron, een ziekenhuis in Barcelona dat een goede reputatie geniet voor traumatologie en daardoor frequent wordt bezocht door geblesseerde motorrijders.

Volgens zijn Honda-team is de operatie succesvol verlopen. De operatie was te vergelijken met de ingreep die hij eind 2018 onderging, maar dan minder agressief van aard. Marquez moet nog 48 uur in het ziekenhuis verblijven alvorens hij naar huis mag, even verderop in Cervera. Van daaruit zet hij zijn herstel verder en zal hij zich klaarstomen voor de MotoGP-test op Sepang.