Q1: Marquez zonder problemen door, Oliveira krijgt publiek op de banken

De crash van Pol Espargaro was het onderwerp van gesprek na de trainingen en voor aanvang van de derde vrije training op zaterdag. De Spanjaard ligt in het ziekenhuis, maar hoopt op korte termijn terug naar Spanje te kunnen waar hij verder kan werken aan zijn herstel. Een punt van kritiek was het feit dat er op de plek des onheils geen luchtkussens geplaatst waren, dat werd voor de start van de derde vrije training rechtgezet door de organisatie. Met het ontbreken van Espargaro waren elf coureurs actief in Q1, de eerste kwalificatiesessie van het seizoen.

De eerste twee plekken in het eerste deel van de kwalificatie gaven recht op plaatsing voor Q2. Marc Marquez moest een berg verzetten om die tweede kwalificatiesessie te halen en begon met een ijzersterke ronde. Met 1.37.675 noteerde hij de snelste tijd van het weekend en was drie tienden sneller dan Miguel Oliveira, die de tweede plek bezette. Oliveira verbeet de pijn na een behoorlijke crash op vrijdagmiddag, maar was met 1.37.975 nog niet veilig voor Q2.

De dreiging kwam van Brad Binder, ook een rijder die kampt met blessureleed. Hij heeft na een crash tijdens de test last van zijn nek. Hij verbeterde zich naar 1.38.105, maar dat was niet genoeg. Marquez was ervan overtuigd dat hij genoeg gedaan had, hij kwam niet naar buiten voor een tweede run. Hij zag hoe zijn jongere broer Alex Marquez zich wel verbeterde en onder de tijd van Oliveira dook: 1.37.970 gaf hem op dat moment recht op een plek in Q2.

De Portugees had tijd om te reageren en deed dat ook. Hij dook met 1.37.849 ruim onder de tijd van Alex Marquez en stelde de tweede plek veilig. Oliveira kreeg het Portugese publiek op de banken en hij mocht zich samen met zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez opmaken voor een optreden in Q2.

Alex Marquez bleef op de derde plek steken voor Joan Mir en Brad Binder. LCR Honda-rijder Alex Rins kwam niet verder dan de zesde plek, voor Franco Morbidelli, Takaaki Nakagami en Augusto Fernandez. Raul Fernandez kon zich niet verbeteren, hij eindigde op acht tienden. Fabio di Giannantonio sloot de sessie af als elfde en start in zowel de sprintrace als de Grand Prix op zondag vanaf de allerlaatste startplek.

Q2: Bagnaia rekent zich rijk, Marquez rekent af met de wereldkampioen

Het twaalftal voor Q2 was met de toevoeging van Marquez en Oliveira compleet. Deze twaalf rijders zouden strijden om de startplekken op de eerste vier rijen voor zowel de sprintrace (zaterdagmiddag 16.00 uur) als de hoofdrace (zondagmiddag 15.00 uur). Duidelijk was dat Francesco Bagnaia zich geen misstap kon veroorloven. Hij crashte in de derde training en had maar één motor tot zijn beschikking in de kwalificatie. Bagnaia begon desondanks gewoon keihard in Q2. Hij noteerde meteen een 1.37’er, maar dat is geen uitzondering meer in dit nieuwe MotoGP-seizoen.

Jack Miller opende na zijn sensationele ronde op vrijdagmiddag weer uitstekend. Hij ging met 1.37.549 naar pole-position voor Bagnaia’s 1.37.991. Diverse rijders noteerden top-vijftijden, maar die werden geschrapt door een gele vlag in de vierde sector. Deze werd veroorzaakt door een val van Aleix Espargaro. Fabio Quartararo’s tijd bleef wel staan, hij noteerde 1.38.020. Dat was niet genoeg voor de Yamaha-man, Luca Marini ging er direct onderdoor met 1.37.791 en niet veel later deed Pramac-rijder Jorge Martin hetzelfde met 1.37.630.

In de tweede run ging het al harder, maar Jack Miller slaagde er niet in om harder te gaan. Hij ging vroeg in de ronde onderuit. Bagnaia aarzelde niet en dook nog eens een kwart seconde onder de tijd van Miller: 1.37.290. Maverick Viñales stoomde intussen op naar de derde plek. Ook Martin vond meer winst in zijn laatste poging, hij kwam op de tweede plek terecht met 1.37.454 en verwees Miller naar de derde plek.

Daarmee leek het gevaar geweken voor de Ducati’s, maar dat was buiten Marc Marquez gerekend. Werkelijk niets lukte in de eerste dertien minuten van de kwalificatie, maar in het spoor van Enea Bastianini stormde hij naar 1.37.226 en pakte zodoende een sensationele pole-position voor de allereerste MotoGP-sprintrace én de Grand Prix van Portugal op zondagmiddag. Bagnaia en Martin maakten de eerste startrij compleet terwijl Oliveira weer ijzersterk was met de vierde plek. Hij verwees Jack Miller naar de vijfde plek in zijn eerste kwalificatie met KTM.

Enea Bastianini eindigde op de zesde plek, voor Maverick Viñales en VR46-rijders Marco Bezzecchi en Luca Marini. Johann Zarco werd tiende voor Fabio Quartararo, die de conclusie kan trekken dat de problemen van Yamaha inderdaad nog niet opgelost zijn. Aleix Espargaro was na zijn val de hekkensluiter op negen tienden van Marquez.

Zaterdagmiddag staat de grootste noviteit van het MotoGP-seizoen 2023 op het programma als de sprintrace over twaalf ronden om 16.00 uur Nederlandse tijd begint.