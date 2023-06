Bij de drie andere Grand Prix-wedstrijden die in 2023 zijn verreden, verscheen Marquez niet aan de start. Daarmee heeft de kopman van het Repsol Honda Team dit seizoen dus nul punten gescoord in een race op zondag. In de korte sprintwedstrijden die zaterdags op het programma staan verzamelde hij in totaal vijftien punten. Hij werd derde in Portugal, vijfde in Frankrijk en zevende op Mugello. Marquez staat zo op een zeer teleurstellende achttiende plek in het kampioenschap.

Daarmee houden de problemen voor Honda niet op. Tijdens het weekend op Mugello liepen Alex Rins van LCR en Joan Mir van Repsol Honda lelijke blessures op bij een crash. Mir miste hierdoor de sprintrace en Grand Prix. Rins, die met zijn zege in de Verenigde Staten tot op heden voor het enige hoogtepunt voor Honda dit jaar zorgde, brak in de sprint zijn been en lijkt voor lange tijd uitgeschakeld.

In Italië wist Marquez door een sleepje bij poleman Francesco Bagnaia een tweede startplaats te behalen. Een opsteker. Na zijn zevende plaats in de sprintrace streed hij op zondag mee voor een podiumplaats. Maar in de zesde ronde ging hij onderuit in vierde positie. Eerder crashte Marquez ook al in de Grand Prix van Portugal - waar hij zijn duim brak - en die van Frankrijk.

De volgende race is de Sachsenring, waar Marquez van 2013 tot en met 2021 onverslaanbaar was. "We arriveren er niet op ons beste moment", aldus de onfortuinlijke piloot. "We bevinden ons in een heel moeilijke fase, het zal zwaar worden. Ook al is het de Sachsenring. We zullen proberen om er een goed weekend te hebben. Op de zaterdag zullen we begrijpen waar we staan. Hier en in Le Mans waren we dichterbij dan we hadden verwacht. Maar het probleem is dat we veel risico's nemen." Marquez geeft toe dat de huidige situatie mentaal zwaar voor hem is. "Maar ik blijf doorgaan. Ik blijf pushen en de rest kan me niet schelen. Ik blijf gewoon voor mezelf gaan, want ik weet wat ik kan. Ik heb het in het verleden gedaan en ik hoop dat ik het in de toekomst ook kan."

De valpartij op Mugello zondag zag hij naar eigen zeggen niet aankomen. "Natuurlijk had ik niet verwacht dat ik de race zo zou eindigen, vooral niet zo vroeg. Omdat ik veel probeerde te controleren tijdens deze race. Ik gebruikte de zachte [achter]band, maar viel in het begin niet aan om de band te behouden. Ik wist dat mijn positie zesde, zevende was en dat ik al beter [reed]. Maar ik had al een probleem bij de start. Ik verloor veel posities. Niet door mijn fout, het was een probleem dat we gisteren al hadden [in de sprint]."

"En dan de crash. Al in de eerste ronde blokkeerde de boel bij bocht 10, waar ik bijna crashte. Ik begreep het niet, het was vergelijkbaar met [de eerste Grand Prix in] Portimao. Later had ik nog een blokkering in bocht 15, bij het remmen. Ik ging wijd en daar maakte ik de fout. Ik zat op het vuile gedeelte. Ik was van de lijn en verloor de voorkant."