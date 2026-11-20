MotoGP GP van Portugal

Marc Márquez 'stijver' in training Portimão: "Ik kan alleen maar verliezen"

De Ducati-rijder kwam de openingsdag van de Portugese GP door zonder grote schrikmomenten of crashes, en zette weer een stap richting zijn 10e wereldtitel, die hij al op zaterdag veilig zou kunnen stellen

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 20:25

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Marc Márquez komt steeds terug op één getal: 14. Zoveel punten moet hij dit weekend pakken om zich tot MotoGP-kampioen van 2026 te kronen.

De druk van het feit dat de titel zo dichtbij is, was echter te zien aan het rijden van de Spanjaard. In de Practice van vrijdagmiddag kwam hij niet verder dan de zesde plaats. Als hij dat resultaat herhaalt in zowel de sprint als de Grand Prix van zondag, is dat genoeg om kampioen te worden. Toch rekent hij zich nog nergens rijk.

"Dit was zo'n vrijdag waarop je veel kunt verliezen en niets kunt winnen", zei Marc Márquez. "Het doel was om Q2 te halen. Dat is gelukt.

"Het klopt ook dat ik op een andere manier zou willen rijden, maar ik ben ook maar een mens. Ik was stijver dan in de vorige races, omdat ik overal te veel naar de gevaarlijke punten keek. Maar dat is normaal.

"Het belangrijkste was dat dit de eerste vrijdag was van twee races op rij [Portimao en Valencia]. Dus ik reed op een... Ik heb alleen gedaan wat nodig was, en dat was Q2 halen."

Dat gevoel van spanning is logisch te verklaren door het vooruitzicht dat hij dit weekend opnieuw de kans krijgt om de titel veilig te stellen.

"Je lichaam voelt elk matchpoint, ook als je nog veel races voor je hebt", zei hij, waarna hij verwees naar de Grand Prix van Japan van 2025, waar hij de titel met nog vijf races te gaan veilig stelde.

"Ik herinner me vorig jaar in Motegi. Ik had nog veel races te gaan, maar zelfs toen reed ik dat weekend niet op mijn best. Als je zo'n voorsprong hebt, voelt het alsof je alleen maar kunt verliezen.

"Ik zit op een punt waarop ik alleen maar kan verliezen. Dus ik moet me volledig concentreren om alle risico's die ik zelf in de hand heb onder controle te houden. Maar we gaan het zien.

"Zoals we vorig jaar zagen: ik won de titel in Motegi en in de race daarna raakte ik geblesseerd, waardoor ik vier races miste. Nu hebben we hier twee races op rij, dus ik moet al die dingen onder controle houden."

Een positief punt voor Márquez op vrijdag was dat hij er niet alleen voor stond tegen de Aprilia's. Ook andere Ducati-rijders, zoals Álex Márquez en Fabio Di Giannantonio, lieten een competitief tempo zien.

"Ik moet proberen morgen in de sprint één punt te scoren om Bezzecchi uit te schakelen, en daarna zondag die 14 punten pakken om Martin uit te schakelen. Maar we gaan het zien. Ik noem deze cijfers omdat het mijn doelen zijn en omdat ik ze zelf in de hand heb. Ik focus me niet op de anderen."

Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Voor het eerst in zijn carrière kan Márquez op vrijdag naar bed gaan in de wetenschap dat hij de volgende dag wereldkampioen kan worden.

"De eerste rij is het doel. Maar op dit moment heb ik niet de snelheid om voor de eerste rij te vechten", zei hij. "Maar zelfs als dit een normale Grand Prix zou zijn, zou ik zeggen dat de tweede rij ons optimistische doel is. Zoals we vandaag hebben gezien, was ik zesde en waren veel rijders snel. Dus ik zou morgen graag vanaf de eerste rij starten. We gaan zien of dat mogelijk is."

Márquez wees er ook op dat hij nog nooit heeft gewonnen op Portimão, een circuit dat hij als bijzonder lastig omschrijft.

"Het is een van de moeilijke circuits. Het is koud, fouten zijn snel gemaakt.

"In de ochtend waren de witte lijnen heel glad. Zelfs in bocht 1 ging ik wijd en de startgrid was nog nat van de nacht. Ik ging daar bijna onderuit. Ik besefte dat kleine dingen een grote crash kunnen veroorzaken."

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