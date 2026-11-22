MotoGP GP van Portugal

Marc Márquez stelt titel veilig als achtste: 'De race kon vandaag oprotten'

Voor Marquez draaide de Portugese GP helemaal om het veiligstellen van de titel - en niets anders

Richard Asher

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 18:28

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Marc Marquez gave his hard-racing rivals a wide berth on his way to the title

Foto: Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images

De kersverse MotoGP-wereldkampioen van 2026, Marc Márquez, zegt dat de zege in de Grand Prix van Portugal van zondag hem niets kon schelen, al drukte hij zich iets krachtiger uit.

De Spanjaard reed een voorzichtige race naar de achtste plaats. Dat was genoeg om het enige doel te bereiken dat hij zondag in Portimao had: zijn tiende wereldtitel op de motor pakken.

De mentale opgave werd groter door de herinnering aan de fout die hij een dag eerder laat in de sprintrace had gemaakt, ondanks dat hij toen eveneens voorzichtig reed.

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"Gisteren was een flinke waarschuwing, dus vandaag dacht ik: 'f*** off' met die race", lachte hij kort nadat de klus geklaard was. "Het resultaat interesseerde me niet. Ik wilde alleen het kampioenschap veiligstellen."

In de daaropvolgende persconferentie ging Márquez dieper in op de spanning waarmee hij reed, terwijl hij meer dan anders probeerde uit de problemen te blijven.

"Na de fout van gisteren was het vandaag zaak om de race te vergeten, om de race af te maken."

Márquez legde vervolgens uit dat dit makkelijker gezegd dan gedaan was, gezien de verschillende scenario's om de titel veilig te stellen - en het feit dat hij minder informatie had dan het wereldwijde publiek dat meekeek.

Voor Márquez hing veel af van de onderlinge posities van de fabrieksrijders van Aprilia, Marco Bezzecchi en Jorge Martín. Zij reden in de slotfase respectievelijk eerste en tweede, maar lagen voor de Ducati-rijder te ver vooruit om te zien wat zij deden.

Als naaste uitdager van Márquez in de stand zou een aanval van Martín op de leiding de spanning alleen maar hebben vergroot.

De oplossing, legde Márquez uit, was proberen een glimp op te vangen van het gevecht om de leiding op de grote televisieschermen rond het circuit.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Op een bepaald moment reed ik [op de negende plaats] dicht bij Brad Binder. Ik zag dat Jorge tweede lag, maar ik wist niet of hij dicht bij Bezzecchi zat. En ik dacht dat als Jorge zou winnen, ik achtste moest worden.

"Daarom probeerde ik naar de schermen te kijken. Op een scherm zag ik vervolgens dat Bezzecchi een gat had, en toen ontspande ik. Maar als dat niet zo was geweest, als Jorge dicht bij Bezzecchi had gezeten, dan had ik Binder zeker aangevallen!"

In werkelijkheid was de negende plaats hoe dan ook genoeg geweest voor Márquez. Maar het rekenwerk onder de helm was op deze dag nog zo'n ongebruikelijke uitdaging, net als het gevecht tegen zijn instinct om 'langzaam' te rijden.

"Vandaag besefte ik bijvoorbeeld hoe belangrijk de rijder is. De motor werkte niet, maar het is dezelfde motor als gisteren! Ik remde gewoon niet op de juiste plek. Ik liet de motor niet op de juiste plek glijden. Ik ging te vroeg op het gas."

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