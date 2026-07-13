Marc Marquez stelt fitnessdoel voor MotoGP-zomerstop

De zomerstop van de MotoGP mag dan zijn begonnen, maar winnaar van de Duitse Grand Prix Marc Marquez zegt dat hij hard de sportschool in gaat om volledig fit terug te keren en te strijden voor een achtste wereldtitel in de koningsklasse.

Na door een volledige score van 37 punten op zondag op de Sachsenring van de vijfde naar de derde plaats in het kampioenschap te zijn geklommen, is de gemotiveerde Marquez niet van plan de komende weken op een strand te liggen. Hij ziet de pauze als de ideale kans om zijn blessureleed achter zich te laten.

Marquez, die sinds zijn crash op Mandalika eind vorig jaar een achtbaan op fitnessgebied heeft doorgemaakt, heeft drie van de laatste vier races gewonnen, maar zegt dat zijn geplaagde rechterarm nog steeds niet weer normaal is. Twee van zijn drie zeges kwamen op circuits die bekendstaan als minder fysiek dan de meeste – Balaton en de Sachsenring – terwijl zijn overwinning in de Tsjechische GP er alleen kwam door zichzelf tot op de rand van uitputting te drijven.

Om in de tweede helft van het jaar op elk type circuit mee te kunnen doen, denkt Marquez dat hij de kans moet benutten om tijdens de zomerstop in een aanhoudend trainingsritme te komen.

"Ik zal de pauze benaderen met liefde, geluk en proberen mentaal wat rust te nemen," zei hij tijdens de persconferentie na zijn dominante zege in Duitsland. "Maar op fysiek vlak zal ik proberen te blijven werken. Want een van de punten die ik niet kan doen zoals vroeger [is dat] ik niet elke dag kan trainen. Ik heb altijd een paar dagen nodig tussen zware trainingen.

"Daar heb ik meer tijd nodig om terug te keren naar mijn niveau. Maar we zullen proberen het te doen."

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marquez onthulde eerder in het weekend dat hij deels in Madrid woont vanwege de speciale trainingsapparatuur die in de Spaanse hoofdstad beschikbaar is.

Toen hem werd gevraagd zijn bedoeling om "mentaal" rust te nemen verder toe te lichten, verwees Marquez naar zijn moeilijke start van 2025, die het gevolg bleek te zijn van een losse schroef van een eerdere operatie die zijn gevoel op de motor beïnvloedde. Dit werd in mei met een chirurgische ingreep verholpen.

"Je kunt je niet voorstellen... hoe stressvol het eerste deel van het seizoen voor mij was," vervolgde hij. "De eerste vijf races... omdat ik er niets van begreep. Ik crashte zonder te weten wat er aan de hand was, omdat de zenuwen me geen enkele waarschuwing gaven.

"En dan, zoals ik in Brno zei, is het onmogelijk om te rijden met de intensiteit waarmee we de Hongaarse GP en de Tsjechische GP hebben gereden. Hier is het waar dat ik op een betere manier kon rijden, dus laten we zien of ik stap voor stap op dezelfde manier kan rijden, maar met minder stress."