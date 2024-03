Márquez staakte jacht op MotoGP-podium Qatar: "Kans op een crash"

Marc Márquez racete dit weekend in Qatar voor het eerst in de kleuren van Gresini Ducati, na hiervoor elf jaar voor Honda te hebben gereden. Hij maakte in de eerste Grand Prix van 2024 een sterke indruk door lange tijd in de buurt van de podiumplaatsen te blijven. De 31-jarige rijder uit Cervera zette nummer drie Jorge Martín zelfs even onder druk in de slotfase, om de Pramac-rijder uiteindelijk meer dan een seconde te zien wegrijden. Dat was niet alleen het gevolg van een versnelling van Martín, maar ook van het feit dat de voorband van Márquez zijn beste tijd wel achter de rug had.

"We hebben met het team veel geanalyseerd om te proberen de start te verbeteren en dat is gelukt. Dit hielp enorm tijdens de race. Vervolgens kon ik de banden goed managen. Zaterdag had ik het lastig en zondag waren de meeste rijders de achterband aan het managen. Ik deed dat met de voorband, want met de Honda had ik het op dit circuit ieder jaar lastig met de voorband. Toch moet ik op sommige punten mijn rijstijl verbeteren, want ik rijd nog niet goed. De race was echter constant en solide", vertelde Márquez na zijn vierde plek in Lusail. Hij vreesde in de slotfase voor een crash als hij zou blijven pushen. "Ik deed mijn aanval in de laatste acht ronden. Toen begon ik de voorband meer te pushen en die gaf toen de geest. In de laatste twee ronden gaf ik op, want het was een kans op een crash of op twee, drie extra punten. Ik eindig dan liever als vierde om nog twee weken te wachten op Portimão."

Het raceweekend in Portugal wordt voor Márquez een echte test voor hoe hij er momenteel voor staat bij Gresini. "Portimão wordt een belangrijk weekend. In de tests in Maleisië en hier nam ik de tijd om tot goede rondetijden te komen. Het feit dat we hier twee weken geleden getest hebben, hielp me dit weekend enorm. In Portimão beginnen we dus vanaf nul. Daar moet ik achterhalen waar we staan", verklaarde de Spanjaard, die verder merkt dat zijn rijstijl steeds dichter in de buurt komt van hoe je snel kunt zijn op een Ducati. "Verder voel ik dat ik mijn rijstijl stap voor stap verbeter. Er komt een punt dat ik tegen een muur op loop. Je moet dan een klein gaatje vinden om enkele tienden te winnen. Op dit moment zijn Bagnaia en Martín sneller dan ik, dus van hen moet ik leren."