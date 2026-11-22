MotoGP GP van Portugal

Marc Márquez: 'Sprintcrash was mijn fout, maar morgen krijgen we nieuwe titelkans'

Hij kwam zaterdag binnen één ronde van het veiligstellen van de wereldtitel ten val, maar Marquez houdt zijn crash op een gladde baan in perspectief

Richard Asher Rachit Thukral

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 03:21

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez heeft zijn verrassende crash in de sprintrace van zaterdag in Portimao van zich afgezet. Hij gaf toe dat hij zich door de regen liet verrassen, maar wil vooral verder.

Met nog maar één ronde te gaan reed de fabrieksrijder van Ducati op de derde plaats en leek hij op weg om de wereldtitel veilig te stellen. Maar het liep anders: plaatselijke regendruppels maakten het veld het lastig. Márquez liet zich verrassen door die veranderende omstandigheden en ging onderuit in bocht 7.

Daardoor konden de fabriekrijders van Aprilia, Marco Bezzecchi en Jorge Martín, de titelstrijd in elk geval tot de Grand Prix van Portugal op zondag openhouden. Naaste belager Martín begint aan die race met 55 punten achterstand op Márquez, terwijl Bezzecchi daar nog eens zeven punten achter staat.

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Ook nu lijken de kansen dus vooral tegen het Aprilia-duo te spreken en geldt Márquez als de favoriet om de titel alsnog veilig te stellen, in omstandigheden die naar verwachting minder verraderlijk zijn. Zoals een kalme Márquez aangaf, had hij alles onder controle tot de regen kwam.

"Ik reed een goede race, ik zat lekker in mijn ritme", zei hij. "Maar toen de regen kwam, was het probleem dat dit soort spray heel moeilijk in te schatten is. Ik had niet verwacht dat de baan in die bocht zo nat was en ik crashte."

"Het was niet heel nat, maar het is wel een bocht waarin je veel snelheid meeneemt en ik was te optimistisch. Het was dus mijn fout."

"Ik zat goed in mijn ritme, de rondetijd was goed, maar toen ik de spray en de regenvlaggen zag, was ik niet meer ontspannen! Zelfs in de bocht ervoor was ik extra voorzichtig, omdat het daar bergaf gaat. Maar bij het uitaccelereren van bocht 6 voelde ik: oké, het asfalt is in orde. Normaal test je het asfalt op het gas, dat is minder riskant. Maar in die bocht was ik, zoals gezegd, te optimistisch."

"Gelukkig voel ik me goed. Martin heeft maar vijf punten [op mij] goedgemaakt, dus morgen krijgen we weer een kans."

Marc Marquez had made third spot his own before his crash

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez zei dat hij uitkijkt naar een droge race en er vertrouwen in heeft dat hij de gecontroleerde rit van vóór de regen in de sprint kan herhalen.

"Ja, natuurlijk heb ik liever een droge race", bevestigde hij. "Het klopt dat ik moet starten, het tempo moet vinden... maar zoals ik al zei: vandaag voelde het niet alsof ik over de limiet ging. Ik had niet het gevoel dat ik zonder controle reed."

Over de precieze rekensommen om de titel zondag tegen twee afzonderlijke rivalen te winnen, wilde hij zich minder druk maken. Márquez weet dat uiteindelijk elke solide finish voldoende is om de klus te klaren.

"Dat maakt niet uit, de race uitrijden. Dat is het belangrijkste doel voor morgen."

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