Met een flinke uithaal in de laatste seconden van Q2 dook Marc Marquez ruim een halve tiende onder de tijd van Francesco Bagnaia, die de pole-position leek te bemachtigen. De 1.37.226 was een nieuw ronderecord in wat een sensationele eerste kwalificatie van het seizoen was. Het weekend van Marquez liep niet bepaald vlekkeloos met een crash in de beslissende fase van de tweede vrije training. Hij moest zaterdagochtend daardoor eerst aan de bak in Q1 voor hij zich echt in de strijd om pole-position kon mengen.

“Ik weet het niet”, zegt Marquez tegen MotoGP.com als hem gevraagd wordt hoe hij het recordrondje produceerde. “Ik kan het niet uitleggen omdat ik het eerlijk gezegd ook niet begrijp. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Gisteren hadden we grote problemen en vandaag begon ik iets beter te rijden, ik heb mezelf verbeterd en het team heeft geweldig werk verzet door een aantal kleine details te verbeteren. Daardoor voelde ik me in de derde training vanochtend al beter, ik reed alleen en was constant.”

In de kwalificatie wist Marquez dat hij het van een referentie voor zich moest hebben. Enea Bastianini was het slachtoffer en 'loodste' de Spanjaard naar pole-position. “Om een snelle ronde te rijden met de Honda heb je een slipstream nodig. Het is niet de beste manier, het is niet echt heel erg beleefd om het op die manier te doen. Maar dat is wel mijn sterke punt en daar moest ik nu optimaal van profiteren. Het volgen van anderen is niet makkelijk, maar dat is op dit moment de enige manier om snel te zijn. Het liefste zou ik een vrije ronde hebben en het op eigen kracht doen.”

De pole-position van Marquez geeft recht op de beste startplek in de allereerste MotoGP-sprintrace op zaterdagmiddag én de Grand Prix op zondagmiddag. “Die pole-position is heel belangrijk. Hopelijk kunnen we dit niveau vasthouden. Ik denk dat het over de hele race lastig wordt om de Ducati’s achter ons te houden, zij hebben veel meer snelheid. Dat we op de eerste rij starten is echter een groot voordeel.”

De eerste MotoGP-sprintrace begint zaterdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd. De Grand Prix van Portugal wordt zondag om 15.00 uur onze tijd verreden.