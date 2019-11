Marquez snelste op laatste testdag van 2019

Marquez reed zijn snelste tijd van de dag al in de derde ronde. De Spanjaard kwam tot een 1.37.820, hij was daarmee 17 duizendsten rapper dan landgenoot Alex Rins op de Suzuki. Dat merk kwam opnieuw sterk voor de dag, teamgenoot Joan Mir eindigde namelijk op de derde plaats met de GSX-RR. Beide Suzuki-rijders kwamen in Jerez andermaal met de nieuwe krachtbron in actie die het vermogensnadeel verder moet verkleinen. Yamaha-coureur Maverick Viñales was maandag de snelste en noteerde dinsdag de vierde tijd.

De complete top-vier kwam overigens maar beperkt in actie. Marquez hield het na 14 rondjes voor gezien, Rins reed er 24 in de ochtend. Mir en Viñales kwamen tot respectievelijk 12 en 15 rondjes. Dit had onder meer te maken met de regen die het circuit aan het begin van de dinsdagmiddag trof. De sessie begon ook al ruim een half uur later omdat het circuit deels nat was. Fabio Quartararo reed 26 ronden en kwam tot een 1.37.973 als snelste tijd. Andrea Dovizioso reed slechts vijf ronden en werd zesde, net voor Franco Morbidelli en Jack Miller.

Pol Espargaro hield het dinsdag na 10 ronden voor gezien, Valentino Rossi kwam gedurende de middag nog wel in actie. Hij bleef uiteindelijk steken op de tiende plaats met een 1.38.352 als snelste tijd.

Alex Marquez was dinsdag de snelste MotoGP-debutant. Hij eindigde op de zeventiende plaats en was net sneller dan Dani Pedrosa. De ervaren Spanjaard kwam dinsdag wel in actie nadat hij de maandag door ziekte moest laten schieten. Iker Lecuona eindigde op de twintigste plaats, Brad Binder reed 35 ronden en kwam tot de 22ste tijd. Avintia-invaller Eric Granado reed slechts 3 ronden tijdens zijn MotoGP-debuut.