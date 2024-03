Marc Márquez snelste in natte tweede MotoGP-training Qatar, Acosta verrast

Vrijdagmiddag reden de MotoGP-rijders hun eerste oefensessie van 2024. Jorge Martín klokte de snelste tijd, voor Aleix Espargaró en nieuwkomer Pedro Acosta. Daarna kwamen de talenten in de Moto3 en Moto2 in actie, maar in de tussentijd was het wonderwel behoorlijk gaan regenen op het Lusail International Circuit. De Moto2-training viel daardoor helemaal in het water met slechts vier rijders die een tijd noteerden, waardoor de MotoGP ook op een natte baan aan de tweede training van de vrijdag begon. Voor hen had de regen nog een gevolg: er kon in de training geen plek in Q2 afgedwongen worden, terwijl de sessie 45 in plaats van 60 minuten zou gaan duren. Die keuze werd gemaakt doordat de rijders dit jaar nog niet konden rijden in regenachtige omstandigheden.

De start van de sessie werd tevens met tien minuten uitgesteld, waardoor de sessie om 20.10 uur lokale tijd begon. Het natte asfalt weerhield de rijders er niet van om kort na het zwaaien van de groene vlag op de baan te verschijnen. Franco Morbidelli meldde zich als eerste en kreeg al snel gezelschap van Marco Bezzecchi. De Italiaan van VR46 Ducati opende het bal met 2.14.911, maar Martín dook daar met 2.12.710 meteen fors onderdoor. Daarmee zaten de rondetijden in de eerste fase zo'n twintig seconden boven de tijden eerder op vrijdag op droog asfalt.

Het duurde echter niet lang voordat het tempo iets verder werd opgevoerd, waarbij met name Augusto Fernández zich als een vis in het water voelde. De GasGas Tech3-rijder noteerde in eerste instantie 2.11.853, een tijd die niet veel later verbeterd werd door eerst Bezzecchi en vervolgens ook Joan Mir. Fernández plaatste daarna nogmaals een flinke versnelling, want met 2.08.974 heroverde hij de koppositie. Die tijd scherpte de Spanjaard in twee instanties aan tot 2.07.811, om vlak voor het verstrijken van het eerste kwartier teamgenoot Acosta voorbij te zien komen. De nieuwkomer uit Mazarrón was met 2.07.441 ruim drie tienden van een seconde sneller dan zijn stalgenoot.

KTM sterk in regenachtige training

Na iets meer dan een kwartier trainen zorgde Jack Miller er kortstondig voor dat er drie KTM's op de eerste drie posities stonden. Hij greep met 2.07.263 de leiding, al doken Acosta en Fernández daar vrijwel meteen weer onderdoor. Laatstgenoemde voerde de ranglijst aan met 2.06.843 toen de meeste rijders terugkeerden naar de pits, gevolgd door Acosta, Miller, Marc Márquez en Enea Bastianini. Ook Fabio di Giannantonio, Brad Binder, Johann Zarco, Alex Márquez en Raúl Fernández hadden op dat moment een plekje in de top-tien veiliggesteld.

Met nog een ruime twintig minuten op de klok in de MotoGP-training werd de volgorde van de top-tien ietwat opgeschud door Marc Márquez. De Gresini-rijder reed voor het eerst in natte omstandigheden op zijn Ducati en snelde vlak voor hij terugkeerde in de pits naar 2.06.544. Andere rijders hadden op dat moment iets meer moeite om hun motorfiets binnen de witte lijnen te houden. Zo ging Acosta meermaals even wijd, al waren er meer rijders die eventjes een uitstapje maakten. Wat daar mogelijk ook een rol in speelde, was het feit dat het tijdens de training opnieuw even regende. Dat maakte de omstandigheden op de baan nog wat verraderlijker.

Toen het in de slotfase van de training weer droog werd, droogde het asfalt ook weer wat verder op. En hoewel diverse rijders in de slotfase nogmaals op het asfalt verschenen, werd de snelste tijd niet meer verbeterd. Marc Márquez sluit de openingsdag in Qatar zodoende af met de snelste tijd. Zijn 2.06.544 was bijna drie tienden sneller dan de tijd van Fernández, die op zijn beurt vlak voor GasGas Tech3-teamgenoot Acosta eindigde. De debutant liet in zijn eerste regensessie dus ook weer een goede indruk achter. Miller noteerde op zeven tienden de vierde tijd, terwijl Brad Binder de vierde KTM-rijder in de top-vijf werd. Trackhouse-rijder Fernández klokte de zesde tijd, voor Bastianini, Di Giannantonio en Alex Márquez. De top-tien werd gecompleteerd door Zarco, die daarmee twee plekken voor Francesco Bagnaia eindigde. Ook Bezzecchi (dertiende), Fabio Quartararo (veertiende), Martín (achttiende) en Aleix Espargaró (negentiende) eindigden buiten de top-tien.

De MotoGP GP van Qatar wordt zaterdag vervolgd met de training, die is verlengd tot 45 minuten en waarin de rijders een plekje in Q2 kunnen veiligstellen.

