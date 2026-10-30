Verslag vrije training

MotoGP GP van Maleisië

Marc Marquez snelste in MotoGP-training Maleisië, Martin stopt vrijdag vroeg

Marc Marquez heeft de vrijdagtraining als snelste afgesloten, terwijl Jorge Martin bij de GP van Maleisië via Q1 zal moeten

Richard Asher

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 08:50

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Fabrieksrijder Marc Marquez van Ducati overleefde een val en was vrijdag de snelste op Sepang, terwijl zijn geblesseerde titelrivaal Jorge Martin zijn programma inkortte en, als hij zaterdag blijft rijden, via Q1 zal moeten zien te komen.

De eerste helft van de sessie was qua tijdenlijsten weinig opvallend, met Fabio Di Giannantonio die al vroeg op de VR46 Ducati de koppositie pakte.

In die fase rijden vrijwel alle coureurs simpelweg ronden op de zachte achterband, ter voorbereiding op de races later in het weekend. Het viel op dat de motoren er nerveus uitzagen op het circuit van Sepang, met Jack Miller als vroege uitvaller door een val.

Een ander die tijdens de eerste run schrok, was Martin, die een hachelijk moment in een snelle linkerbocht wist op te vangen. Kort daarna bracht hij zijn fabrieks-Aprilia binnen en verdween hij in de diepte van de garage. Niet veel later bevestigde het team dat zijn dag erop zat. Martin zou zich richten op het verzorgen van zijn gebroken pols en zich zaterdag zorgen maken over de kwalificatie in Q1 - als hij überhaupt rijdt.

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Zeventien minuten in de sessie ging WK-leider Marquez onderuit toen hij de fabrieks-Ducati in de laatste bocht verloor. Het was een incident op lage snelheid, maar opnieuw een aanwijzing dat de baanomstandigheden niet eenvoudig waren. Marquez ging al snel weer op pad op zijn tweede motor, maar bleef er op het circuit nerveus uitzien.

Met nog 20 minuten te gaan begonnen de coureurs op nieuwe zachte banden naar buiten te gaan, in een poging zeker te stellen dat ze zaterdag Q2 zouden halen. Marquez zette de rest al snel een geduchte richttijd voor door een tijd van exact 1m57s te noteren. Op dat moment had hij bijna een seconde voorsprong, waarna het aan zijn rivalen was om te reageren zodra zij op nieuw rubber op snelheid kwamen.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alex Marquez bedreigde met nog acht minuten te gaan kort de tijd van Marc met drie rode sectoren, maar verloor in de laatste split tijd en klokte als tweede af op iets meer dan een tiende.

Dichterbij kwam de rest van de sessie niemand meer, doordat gele vlaggen op cruciale momenten het lastig maakten om een geldige rondetijd te noteren.

Marc nam intussen niet eens een nieuwe set banden, omdat hij zich veilig genoeg voelde om zijn laatste run om te vormen tot een minitest van zijn afstelling van de vering.

Ai Ogura voerde de aanval van Aprilia aan door de derde tijd te rijden, terwijl de andere nog fitte vertegenwoordiger van Noale, Marco Bezzecchi, met de zesde tijd een plek in Q2 veiligstelde.

Pedro Acosta (KTM) haalde Q2 eenvoudig met de vierde tijd, wat geen verrassing was. Opvallender was dat beide Tech3 KTM-coureurs de schifting overleefden, met Enea Bastianini als zevende en Maverick Viñales als achtste.

Het VR46 Ducati-duo Di Giannantonio en Franco Morbidelli ging eveneens door, respectievelijk als vijfde en negende, terwijl Joan Mir bij zijn rentree na ziekte een uitstekende prestatie leverde door de tiende tijd te pakken.

De late gele vlaggen werden eerst veroorzaakt door een val van Bastianini met nog vier minuten te gaan en daarna door twee mannen die nog altijd probeerden zich in de top-tien te wringen: Johann Zarco en Francesco Bagnaia. Door hun crashes viel die droom in duigen, maar beiden behoren zaterdagochtend tot de favorieten om door te stromen vanuit Q1.

MotoGP Grand Prix van Maleisië - Uitslag training

FIP

Alle statistieken

Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid 1 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 18

1'57.000

170.553 333 2 Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.109

1'57.109

0.109 170.395 336 3 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+0.167

1'57.167

0.058 170.310 334 4 P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 18

+0.380

1'57.380

0.213 170.001 338 5 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 19

+0.442

1'57.442

0.062 169.911 333 6 M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 20

+0.475

1'57.475

0.033 169.864 333 7 E. Bastianini KTM Tech3 23 KTM 15

+0.545

1'57.545

0.070 169.763 337 8 M. Viñales KTM Tech3 12 KTM 17

+0.547

1'57.547

0.002 169.760 334 9 F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati 21

+0.582

1'57.582

0.035 169.709 333 10 J. Mir Honda HRC 36 Honda 15

+0.618

1'57.618

0.036 169.657 337 11 J. Zarco Honda LCR 5 Honda 16

+0.805

1'57.805

0.187 169.388 336 12 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 14

+0.807

1'57.807

0.002 169.385 337 13 D. Moreira Honda LCR 11 Honda 16

+0.913

1'57.913

0.106 169.233 336 14 Á. Rins Yamaha MotoGP Team 42 Yamaha 17

+1.161

1'58.161

0.248 168.878 331 15 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 18

+1.192

1'58.192

0.031 168.833 331 16 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 17

+1.208

1'58.208

0.016 168.810 332 17 L. Marini Honda HRC 10 Honda 17

+1.462

1'58.462

0.254 168.448 334 18 B. Binder KTM Factory Racing 33 KTM 20

+1.499

1'58.499

0.037 168.396 337 19 F. Quartararo Yamaha MotoGP Team 20 Yamaha 19

+1.604

1'58.604

0.105 168.247 330 20 A. Fernández Pramac Racing 47 Yamaha 16

+2.376

1'59.376

0.772 167.159 329 21 J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 3

+2.670

1'59.670

0.294 166.748 336 Volledige uitslag

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- Het Motorsport.com-team

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