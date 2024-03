Marc Márquez opent MotoGP-weekend Portugal met snelste tijd in VT1

De Grand Prix van Portugal kende vrijdagochtend geen optimale start. Door stevige regen op donderdag was niet alleen het asfalt vochtig, maar lag er op sommige plekken ook zand op het asfalt in Portimão. De Moto3-rijders kwamen daardoor amper in actie tijdens hun eerste training, waarna de rijder in de Moto2 wel in actie kwamen en het asfalt deels schoon maakten. De MotoGP kon daardoor om 11.45 uur Nederlandse tijd (10.45 uur in Portugal) gewoon aan de eerste vrije training beginnen.

Kort na het zwaaien van de groene vlag verscheen Jack Miller als eerste op het asfalt, dat nog altijd ietwat glibberig was. De andere rijders volgden al snel het voorbeeld van de Australiër, die vaak een goede indruk maakt in lastige omstandigheden. Dat was in de openingsfase van de eerste MotoGP-training op Autódromo Internacional do Algarve niet anders. Met 1.46.870 klokte Miller de eerste rondetijd, die hij in zijn daaropvolgende ronden zou aanscherpen tot 1.42.444. Daarmee bezette hij in de eerste tien minuten de eerste positie, die hij vervolgens moest afstaan aan Álex Rins. De Yamaha-rijder pakte de koppositie over door 1.42.316 te rijden.

Na tien minuten vielen er in de eerste sector ook enkele druppeltjes, maar echt regenen wilde het niet en dus scherpten de rijders hun rondetijden daarna nog verder aan. Het leidde ook tot een fase met diverse nieuwe namen op de eerste positie. Zo dook Fabio Quartararo als eerste onder de tijd van teamgenoot Rins, waarna de koppositie via Franco Morbidelli bij Pedro Acosta belandde. De nieuwkomer van GasGas Tech3 noteerde 1.41.738 en dook daarmee als eerste onder de 1 minuut en 42 seconden. De Spanjaard kwam vervolgens naar de pits om als een van de laatste rijders zijn eerste run af te ronden. Hij voerde halverwege ook de ranglijst aan.

Tempo behoorlijk opgevoerd in slotfase

Met nog zo'n twintig minuten te gaan in de openingssessie was Miller alweer onderweg voor zijn tweede run. Dat bracht de KTM-rijder terug naar de eerste positie door eerst 1.41.724 te noteren, om die tijd een ronde later alweer aan te scherpen tot 1.41.447. Miller was echter niet de enige die jacht maakte op een snellere tijd, want niet veel later moest hij de leiding alweer afstaan aan Marc Márquez. De Gresini-rijder klokte eerst 1.41.140 en zag Miguel Oliveira daarna 0.033 seconde onder die tijd duiken, om vervolgens zelf te counteren met 1.40.927. Toch bleek dat uiteindelijk ook niet genoeg voor de eerste positie.

In de laatste drie minuten zetten verschillende rijders nog aan voor een snelle tijd en dat bracht zowel Maverick Viñales als Brad Binder even naar de eerste positie, waarna Márquez bij het vallen van de vlag antwoordde met 1.40.484. De Gresini-man bleek daarmee de snelste, voor de niet geheel fitte Viñales en Binder, die in de slotfase nog even een momentje meemaakte in bocht 7. Miller volgde op de vierde stek, voor de verrassende Morbidelli en diens Pramac-teamgenoot Jorge Martín. Rins verraste eveneens met een keurige zevende tijd, voor Oliveira, Álex Márquez en Joan Mir op de tiende positie.

Quartararo moest hierdoor genoegen nemen met de elfde tijd, maar hij was desondanks sneller dan wereldkampioen Francesco Bagnaia. De Italiaan reed slechts de dertiende tijd, terwijl teamgenoot Enea Bastianini er met P19 nog minder voor stond. Ook Acosta (vijftiende), Marco Bezzecchi (achttiende) en Aleix Espargaró (twintigste) kenden qua resultaat geen optimale start in Portimão. De rijen werden gesloten door Honda-mannen Luca Marini en Takaaki Nakagami.

De MotoGP begint om 16.00 uur Nederlandse tijd aan de training. In deze sessie dwingen de tien snelste rijders meteen ook een plekje in Q2 af.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Portugal