Marquez: “Slipstream van Bagnaia cruciaal voor eerste startrij”

Marc Marquez klokte zaterdagmorgen op Phillip Island de snelste tijd in de derde vrije training en nestelde zich in de kwalificatie tot twee keer toe achter Francesco Bagnaia. De eerste keer moest hij dat bekopen met een bijna-crash nadat Marquez iets te veel risico moest nemen in de tiende bocht. “Ik was heel snel, maar had iets te veel snelheid bij het ingaan van de tiende bocht”, aldus Marquez. “Pecco ging er heel goed door, ik probeerde iets meer te pushen en zo de bocht door te komen, maar dat kon ik dus niet. Het was eenzelfde soort moment als in 2019. Het positieve is dat mijn lichaam precies reageerde zoals ik dat wil. Zo’n save is geen goed teken, het geeft aan dat we op de limiet zitten, maar het was mooi om het publiek weer eens zoiets te laten zien.”

In de tweede run vond Marquez het achterwiel van de Ducati-kopman opnieuw en deze keer was het raak. Met 1.27.780 strandde de Honda-coureur op dertien duizendsten van polesitter Jorge Martin op de tweede plek. “De referentie van Pecco, zijn slipstream was cruciaal voor mijn ronde”, zegt Marquez, die sinds zijn blessure heel vaak een referentie zoekt om tot een snelle rondetijd te komen. “Met ons huidige pakket is het onmogelijk zo’n rondetijd te rijden, maar je moet het nog wel doen. Ik volgde hem en ik reed een goede ronde.” Marquez offerde zijn vrijdag op door uitsluitend te werken aan de ontwikkeling van de RC213V, pas op zaterdagmorgen ging de focus echt op het raceweekend. “Het tempo voor de race is niet slecht, maar we staan ook niet bovenaan de lijst. We hebben goed gewerkt, zeker met het feit dat we gisteren alleen maar aan de toekomst gewerkt hebben. We zijn vandaag pas begonnen met het werk voor dit weekend.”

"Het doel is om met de toprijders te vechten"

Marquez merkt dat hij fysiek steeds beter in zijn vel zit, vijf maanden na de vierde operatie aan zijn rechterarm. “We staan steeds wat dichter bij de toprijders”, merkt Marquez op. “Er is nog steeds werk aan de winkel. Stap voor stap worden we beter, maar het is soms nog wat wisselvallig. Na Thailand had ik een langere periode nodig om te herstellen. Hier ben ik weer fris en dit is ook nog een circuit waar ik ontzettend graag race. Het doel is zeker om met de toprijders te vechten. Hoe we het doen, dat maakt niet uit, als we er maar bij zitten.”

Het is zondag 357 dagen geleden dat Marquez zijn laatste MotoGP-race won op het circuit van Misano. De Grand Prix van Australië wordt naar verwachting een race waarin bandenslijtage de sleutel tot succes gaat zijn. Op de vraag of Marquez met zijn ervaring wat dat betreft een voordeel heeft, zegt hij: “Natuurlijk telt bandenmanagement heel erg, maar Pecco heeft de ervaring ook. Jorge [Martin] kent deze klasse inmiddels ook goed. Iedereen weet hoe het spelletje werkt en zeker als je een snelle motor hebt op de rechte stukken is het makkelijker om de banden te managen. Ik ben nog niet op het punt dat ik de band kan managen, ik moet gewoon starten en hopen dat ik vooraan kan meedoen. Als ik de achterband moet gebruiken, dan zal ik dat doen. Het is waar dat dit een race is waarin ik voel dat ik er beter voor sta, maar ik ben niet de snelste. Als je niet de snelste bent, kun je niet managen. Dan moet je de snelste jongens volgen en kijken of er aan het eind kansen liggen.”