Eerder deze maand maakte Marc Marquez bekend dat hij Repsol Honda eind 2023 na elf jaar en zes wereldtitels verlaat voor een avontuur bij Gresini Ducati. Zo'n overstap zou ertoe kunnen leiden dat de werkrelatie tussen de rijder en het team verandert, maar volgens de 30-jarige rijder uit Cervera is daar nu geen sprake van. "We werken op dezelfde manier en de sfeer is hetzelfde", verklaarde Marquez na zijn elfde tijd in de MotoGP-training in Thailand. "We werken, maar we zijn ook vrienden. De sfeer is daardoor dezelfde. Ik probeer precieze feedback te geven en hard te pushen op de baan. Ik probeer feedback te geven aan de Japanse staf. De sfeer is dezelfde gebleven: we zijn professionals, maar het helpt enorm dat we ook vrienden zijn."

Marquez liep in de MotoGP-training rechtstreekse plaatsing voor Q2 op 0.065 seconde mis, tijd die hij naar eigen zeggen verloor door een gebrek aan koppel. Tegelijkertijd erkende hij dat de tiende tot vijftiende positie wel de plek is waar Honda momenteel thuishoort. "Ik heb mijn best gedaan om Q2 te halen, maar het was niet mogelijk. Ik zat heel dichtbij, maar we liggen eruit. Het wordt zaterdag lastig om Q2 te halen, maar we gaan ons best doen", zei Marquez. "Toen ik de nieuwe band pakte, miste ik wat koppel. Daarom was ik ietwat teleurgesteld, want dit is waarop we het verliezen. Op een nieuwe band voel je hierdoor dat je de nieuwe band niet helemaal benut. Ik was echter nog teleurgestelder door het verschil met Q2, want Q1 is een nachtmerrie. Het is de slechtste sessie ter wereld."

Tijdens de tweede oefensessie van vrijdag beleefde Marquez nog een merkwaardig moment, want bij het inrijden van de pits werd hij geraakt door een losgeraakt vleugeltje van snelste man Jorge Martin. "Het was voor de time attack, we kwamen de pits in en ik besefte op dat moment nog niet dat het een onderdeel van zijn motor was. Ik dacht dat het iets van het circuit was", aldus Marquez, die daar wel wat pijn aan overhield. "De eerste twee minuten waren pijnlijk, maar daarna was het geen probleem meer tijdens de snelle ronde."