MotoGP GP van Portugal

Marc Márquez schrijft geschiedenis, Valentino Rossi blijft erop terugkomen

Terwijl de achtste MotoGP-wereldtitel van Marc Márquez hem los brengt van Valentino Rossi en hem naar de toekomst laat blijven kijken, promoot de Italiaan zijn autobiografie terwijl hij er nog altijd niet in is geslaagd de bladzijde om te slaan na de 'Sepang Clash' – een episode die weinig meer dan een voetnoot in zijn buitengewone carrière zou moeten verdienen

Oriol Puigdemont

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 11:30

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Door een van die merkwaardige speling van het lot stelde Marquez zijn achtste MotoGP-wereldtitel veilig in Portimão op het moment dat Rossi door Italië trok om zijn autobiografie La Mia Storia te promoten, die op 10 november verscheen. Tijdens die optredens, vooral in televisie- en radioprogramma's, kwam Marquez voortdurend ter sprake. De media pikten dat vervolgens op en versterkten het. Niet alleen de gespecialiseerde publicaties deden dat, maar ook genoeg andere media die weinig met de motorsport hebben en de kans op bijzonder lucratieve kliks niet wilden laten liggen.

Inhoudelijk was er aan Rossi's boodschap niets nieuws: hij herhaalde simpelweg wat hij al lang over Marquez vindt. Het zijn dezelfde opvattingen die hij al 11 jaar verkondigt, sinds de 'Sepang Clash', het incident dat de motorwereld voorgoed verdeelde in kampen rond Rossi en Marquez, en waarover al veel te veel is gezegd en geschreven.

Sinds de Spanjaard in 2013 als een komeet de MotoGP binnenkwam, strijdt hij met de Italiaan om zo ongeveer alles. Op de baan om punten, zeges en titels. Daarbuiten om het recht op de troon die is voorbehouden aan de rijder die als de GOAT wordt gezien, de beste aller tijden.

Die specifieke strijd is onmogelijk te beslechten als je de statistieken, die inmiddels in het voordeel van Marquez spreken, buiten beschouwing laat. Elk oordeel is dan volledig subjectief en wordt gevormd door persoonlijke meningen, bewondering en voorkeur voor een van beiden. Nu Rossi vijf jaar geleden is gestopt en Marquez nog altijd wint, is er één ding dat hen tegenover elkaar blijft zetten: het verhaal. Of preciezer gezegd, de manier waarop dat verhaal wordt gemanipuleerd.

Zoals 'The Doctor' de afgelopen dagen zelf heeft erkend, is hij de bittere teleurstelling van 2015 nog altijd niet te boven. "Het is iets dat niet verdwijnt, het doet nog steeds pijn. Er zijn meer dan tien jaar voorbij, maar het gevoel en mijn gemoedstoestand als ik eraan terugdenk zijn precies hetzelfde als die avond in Valencia. Dat baart me wel een beetje zorgen", gaf hij enkele dagen geleden toe tijdens een van zijn vele promotieoptredens.

Het was een teleurstelling die, dat mag niet worden vergeten, volgde nadat Rossi een rampzalige strategie had gevolgd. Die leek bedacht door zijn grootste vijand of op zijn minst door iemand met een opvallend gebrek aan beoordelingsvermogen. Het plan maakte een Marquez wakker die in een kampioenschap dat al volledig een Yamaha-zaak was geworden niets meer te winnen had. Het gaf de toenmalige Honda-rijder ook een buitengewoon sterke reden om te laten zien hoe sterk zijn karakter was, ondanks dat hij pas 22 jaar was, toen iemand - werkelijk iemand, zelfs de grootste mondiale icoon van de motorsport - zijn integriteit in twijfel durfde te trekken.

Marc Márquez, Ducati

Photo by: Mirco Lazzari / Getty Images

Los van de overduidelijke onkunde van degene die die absurde strategie bedacht, is het onmiskenbaar triest dat een legende als de rijder uit Tavullia nu vaker in verband wordt gebracht met die laatste teleurstelling dan met alles wat hij daarvoor had bereikt. Zijn immense erelijst daargelaten - zeven titels, 89 zeges, 199 podiumplaatsen en 55 pole positions - hebben we het over een rijder met uniek charisma, iemand die als katalysator werkte voor de groei van de sport, de motorsport uit zijn niche haalde en naar een werkelijk mondiaal podium tilde.

De enorme dominantie waarmee hij door de jaren 2000 raasde, met zeven titels tussen 2001 en 2009, kan de indruk hebben gewekt dat hij geen serieuze tegenstand had. Dat is een zeer discutabele beoordeling en hoe dan ook nauwelijks iets waarvoor hij verantwoordelijk kan worden gehouden. Hij versloeg de rijders die er op dat moment waren. Hij kon moeilijk degenen verslaan die al weg waren of degenen die nog moesten komen.

Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor hoe hij Max Biaggi tot wanhoop dreef, Sete Gibernau ogenschijnlijk met een vloek opzadelde, of zichzelf opnieuw uitvond om in 2008 en 2009 de kroon terug te pakken na de onverwachte klappen die Nicky Hayden in 2006 en Casey Stoner in 2007 hadden uitgedeeld. Het is een lange lijst van prestaties die oneindig veel meer bewondering verdient dan de driftbui die hem nog altijd een knoop in de maag bezorgt over wat er in Maleisië gebeurde.

Aan de andere kant van het spectrum staat Marquez, die veel te veel opgaat in een heden dat al zijn toewijding en energie vraagt om veel tijd te besteden aan terugkijken. Hij keert zelfs niet terug naar het verleden om zijn eigen ego te strelen, ondanks de schitterende erelijst die hij heeft opgebouwd, laat staan om stil te blijven staan bij een episode die hem kapotmaakte. "Wat ik in die twee weken heb meegemaakt, wens ik mijn ergste vijand niet toe", herinnerde hij zich enkele jaren geleden in een documentaire.

Met de achtste MotoGP-wereldtitel die hij zondag in Portugal vierde, heeft de Catalaan afstand genomen van Rossi, hoewel hij de Italiaan nooit direct of indirect heeft aangewezen als drijvende kracht achter zijn ambities. Los van de vraag of het verbeteren van de records van een andere legende hem extra motivatie kan hebben gegeven, houdt Marquez zich al lang alleen nog bezig met het overwinnen van de uitdagingen die hij zichzelf stelt. En dat doet hij omdat hij het wil, omdat hij ervan geniet.

Dat is misschien wel het meest opmerkelijke aan een rijder die zoveel heeft gewonnen en zoveel heeft geleden, maar die er in ieder geval tot nu toe altijd in is geslaagd de motivatie te vinden om zichzelf tot de uiterste grens te blijven pushen.

Met deze nieuwste triomf heeft de man uit Cervera het recht meer dan verdiend om zelf te bepalen welke uitdagingen hij aangaat, in plaats van zijn rivalen dat te laten doen. De laatste, zijn gehavende rechterarm, heeft hem gedwongen zichzelf voor de zoveelste keer opnieuw uit te vinden, op en naast de motor, om om te gaan met beperkingen die de rest van zijn leven bij hem blijven, hoe weinig hij er ook over wil praten.

Als hij daarover zou praten, zou in deze fase van zijn carrière niemand durven suggereren dat hij ze als voorwendsel of excuus gebruikt. Maar Marquez is slim genoeg om te begrijpen dat praten over die beperkingen hem op geen enkele manier helpt om zijn doelen te bereiken, wat die ook zijn.

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- Het Motorsport.com-team

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