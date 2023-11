In de aanloop naar de komst van de Formule 1 is het Losail International Circuit het afgelopen jaar behoorlijk verbouwd. Ook is het circuit voor het eerst sinds de opening in 2004 van een nieuwe asfaltlaag voorzien. In combinatie met de ligging in de woestijn zorgde dat ervoor dat er op vrijdag bijzonder weinig grip was voor de MotoGP-rijders. Daardoor waren de rondetijden in de eerste training bijna vier seconden langzamer dan het ronderecord van begin 2022. In de tweede sessie werd het oude baanrecord vervolgens wel bijna verbeterd.

De MotoGP-rijders waren over het algemeen tevreden over het nieuwe asfalt, maar ze merkten wel op dat er weinig grip was op de startgrid. Dat leidde voor diverse rijders tot een momentje. Marc Marquez pleit daarom ook voor het schoonmaken van de startgrid in de aanloop naar de twee races in Qatar. "Dit is eigenlijk een beetje gevaarlijk, zeker voor de MotoGP. Als ze het rechte stuk kunnen schoonmaken, zou dat goed zijn. Het probleem is het snelheidsverschil groot zal zijn als iemand op de voorste rijen wielspin heeft bij het loslaten van de koppeling en daardoor moet afremmen", legde Marquez uit. "Als het kan, is dit een van de dingen die ze moeten proberen schoon te maken. Doen ze dat niet, dan zullen sommige rijders wielspin hebben in de race."

Maverick Viñales sloot zich aan bij de teksten van Marquez en gaf aan dat hij de situatie zou aankaarten bij de veiligheidscommissie, die vrijdagavond bijeenkwam. "Ik vind dat ze het schoon moeten maken, want er zullen burnouts zijn [bij de start]. Het is heel gevaarlijk. Ik zal dus bij de veiligheidscommissie pushen om ze de startgrid schoon te laten maken, anders zullen we een rookgordijn optrekken en dat is gevaarlijk", aldus Viñales.

Het nieuwe asfalt in Qatar zorgde in de vrijdagtrainingen ook voor graining van de voorbanden. Marquez oordeelde echter dat dit geen groot probleem is, doordat dit vaker voorkomt op het circuit van Losail. Hij stelde ook dat de situatie in de loop van het weekend beter zou moeten worden zodra de rijders meer rubber op de baan hebben neergelegd.