Honda gaat zijn formatie voor het komende seizoen flink over de schop gooien. Joan Mir vult het plekje van de vertrokken Pol Espargaro bij het fabrieksteam van Honda, naast achtvoudig wereldkampioen Marc Marquez. Alex Marquez vertrekt komende winter naar de Gresini Ducati-formatie, waardoor een plek vrijkwam bij het satellietteam LCR. Deze is in handen gekomen van Alex Rins. Zowel Mir als Rins komt over van Suzuki, nadat Suzuki heeft besloten zich terug te trekken uit de MotoGP.

2022 was wederom een seizoen om te vergeten voor Honda, aangezien het team voor de tweede keer in drie jaar geen enkele race op de kalender won. Marc Marquez vertelt in een exclusief interview met onze Spaanse collega's van Motorsport.com dat beide nieuwelingen “met veel vertrouwen en geluk” het nieuwe seizoen in moeten gaan.

“Ze moeten snel zijn, maar als ze dat zijn kunnen ze ook plotseling [de macht over] de motor kwijt zijn. Het zijn allebei uitstekende coureurs. De ene is iemand die momenteel races wint en de andere is een wereldkampioen. Het zal niet aan de rijders liggen, de Honda is gewoon een ander soort motor. Iedereen die ermee heeft gereden weet dat. Als je de limiet wil vinden, dan moet je zo nu en dan vallen. Je zult dus veel vertrouwen en geluk nodig hebben; veel vertrouwen omdat je dat nodig zal hebben nadat je bent gevallen en veel geluk zodat je geen blessure oploopt”, aldus de Spanjaard.