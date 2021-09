Marquez: “Elke keer als ik normaal probeer te rijden, crash ik”

Hij mag eerder dit jaar dan de Grote Prijs van Duitsland hebben gewonnen en afgelopen weekend in Aragon tot en met de laatste ronde met de uiteindelijke racewinnaar Francesco Bagnaia om de zege hebben gestreden, Marc Marquez beleeft alles bij elkaar genomen een moeilijke tijd sinds hij in Portugal zijn rentree maakte in de topklasse. Zo heeft de zesvoudig MotoGP-kampioen dit jaar de meeste crashes van alle rijders op zijn naam staan, ondanks dat de Honda-rijder twee races minder heeft gereden dan de rest.

“Toen ik in Portugal terugkeerde, verwachtte ik dat ik iets sneller weer op mijn niveau zou zitten”, geeft Marquez, die momenteel tiende staat in het kampioenschap, toe. “Vooral als het gaat om de manier waarop ik met de motor rijd. Op het moment kan ik nog altijd niet rijden op de manier dat ik dat graag wil. Zodra ik dat probeer, crash ik. Dus ik moet kijken naar een andere manier om te rijden, wat inhoudt dat ik niet mijn natuurlijke manier kan aanhouden.”

Marquez denkt echter dat het ook mogelijk is om met een andere rijstijl succesvol te zijn. “Mijn doel is om een manier te vinden om competitief te zijn en voor kampioenschappen te vechten. Dat kan dan misschien niet met dezelfde rijstijl, maar zoals we zondag en in Oostenrijk hebben laten zien, betekent rijden op een andere manier niet per se dat je langzaam bent”, aldus de Spanjaard. ”Het is gewoon een andere manier om snel te kunnen zijn. Je hebt alleen niet dat beetje extra. Dat is iets waar we voor de toekomst aan moeten werken.”

“Maar het draait hierbij niet alleen om mij”, aldus Marquez, wijzend op het feit dat ook de andere Honda-rijders problemen hebben met het rijgedrag van de huidige RC213V. ”We moeten met zijn allen aan deze motor blijven werken en met het team blijven werken om de situatie te verbeteren. Als ik zelf nog iets beter ga rijden en de motor nog iets beter wordt, dan doen we vooraan mee.”