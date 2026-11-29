MotoGP GP van Valencia

Marc Márquez rijdt met gouden Ducati in MotoGP-afscheid

Ducati heeft een speciale gouden livery voorbereid voor Marquez' MotoGP-afscheid

Jose Carlos de Celis

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 09:11

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Marc Márquez heeft voorafgaand aan zijn laatste race als MotoGP-rijder in Valencia een speciale gouden livery onthuld.

De Spanjaard sluit zijn MotoGP-carrière af tijdens de Grand Prix van Valencia, nadat hij vrijdag bekendmaakte dat dit zijn laatste race in het kampioenschap wordt. Ter gelegenheid daarvan rijdt hij met een motor met een speciale livery die zijn loopbaan in de MotoGP herdenkt.

De speciale kleurstelling werd om 9.30 uur lokale tijd onthuld op Circuit Ricardo Tormo, voorafgaand aan de warm-up en enkele uren voor de race waarmee zijn indrukwekkende carrière ten einde komt.

De Ducati is voor deze 'last dance' goud gespoten. De Italiaanse fabrikant had het ontwerp al gepland voor het weekend na de titelzege van Márquez in Portimao, maar het heeft nu extra betekenis gekregen.

Zondag belooft een emotionele dag te worden. De onthulling van de speciale livery door Ducati zorgde al voor het eerste beladen moment.

Marc Marquez, Ducati

Photo by: Ducati Corse

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Márquez rijdt de race van zondag in Valencia op zijn tweede motor, die hij ook in de sprint van zaterdag gebruikte, nadat zijn eerste machine voor de start vlam had gevat.

Door een probleem met de startlichten stonden de rijders langer dan gebruikelijk gas te geven op het rechte stuk. Daardoor begon de Ducati van Márquez te roken. De meervoudig wereldkampioen sprong van de motor toen hij de hitte voelde, vooral rond zijn been, waardoor hij moest overstappen op zijn reservemotor. Beide machines zijn inmiddels voorzien van de speciale livery.

Márquez kreeg twee long-lapstraffen, waardoor een goed resultaat er niet meer in zat nadat hij had meegevochten om de tweede plaats. Uiteindelijk finishte hij als 13e.

Hij start de race van zondag nu vanaf de tweede plek op de grid, met als doel zijn carrière sterk af te sluiten nadat hij een week geleden zijn 10e wereldtitel veiligstelde.

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