Marquez houdt rekening met Honda's belangen bij bepalen MotoGP-toekomst

Al langere tijd staat Marc Marquez centraal in de geruchtenmolen van de MotoGP. Hoewel de zesvoudig MotoGP-kampioen tot en met 2024 een contract heeft bij Repsol Honda, is Marquez dit seizoen al met meerdere teams in verband gebracht. Zo kwam er vanuit Oostenrijk het gerucht dat hij naar KTM zou gaan, maar niet veel later klonken er hardnekkigere geruchten dat Marquez zijn broertje Alex bij Gresini Ducati zou vergezellen voor 2024.

Na een moeizame test op Misano, waar de Honda-prototype voor 2024 niet de gewenste verbeteringen toonde voor Marqeuz, zei de Spanjaard openlijk dat hij drie opties tot zijn beschikking heeft, al wilde hij die niet expliciet noemen. Een mogelijkheid is dus dat hij naast Alex gaat rijden bij Gresini, waar hij dan Fabio di Giannantonio zou vervangen. Op zaterdag wakkerde Paolo Ciabatti, sportief directeur van Ducati, de geruchten aan door te zeggen dat de deur open staat voor Marquez om naar het satellietteam van het Italiaanse merk te gaan.

Op zijn beurt reageerde Marquez weer door te zeggen dat hij zijn gedachteproces niet wil delen nu hij zijn plannen voor volgend jaar aan het afronden is. Wel benadrukte hij dat hij rekening zal houden met de gevolgen die zijn besluit zal hebben op andere partijen, waaronder Honda. "Natuurlijk heb ik die opmerkingen gehoord", zei Marquez na de sprintrace in India. "Maar niemand zit in mijn hoofd. Ik heb al bij de Misano-test gezegd dat maar één, twee of drie mensen rondom mij weten wat ik denk. Ik ben dus heel slim en ik weet wat ik nodig heb en ik weet wat ik wil. Ik zoek het beste voor iedereen, niet alleen voor mezelf."

Gevraagd om uit te leggen wat hij bedoelde met 'iedereen', antwoordde Marquez: "We zijn natuurlijk een team en als je een team bent, ben je niet alleen. Je moet niet alleen aan jezelf denken. Je moet aan iedereen denken. Aan Honda, aan wat we hebben bereikt, waar we staan, waar we naartoe gaan. Deze grote belangrijke beslissing kun je niet van de ene op de andere dag nemen. Het is een proces. We hebben sinds Mugello veel gewerkt met Honda HRC. In Mugello hadden we al een hele fijne vergadering - belangrijk, maar fijn. In Oostenrijk opnieuw, belangrijk maar fijn. We proberen het project op te bouwen en de beste oplossing te vinden voor het project, de toekomst, Honda's toekomst, mijn toekomst, om beter te worden. Dat is het hoofddoel."

Veel risico

Op het Buddh International Circuit genoot Marquez van een van zijn beste weekenden van het seizoen tot nu toe, ook al was het resultaat op zondag er niet naar. In de sprintrace kwam hij als derde over de streep, achter Jorge Martin en Francesco Bagnaia. Hij gaf toe dat het incident in bocht 1 tussen VR46-teamgenoten Marco Bezzechhi en Luca Marini hem wel hielpen, maar legde ook uit dat hij moest pushen alsof hij in de kwalificatie zat om zo KTM-rijder Brad Binder achter zich te houden.

"Het is waar dat het een goede race was", zei de coureur uit Cervera. "Het is ook waar dat ik profiteerde, of me in een goede positie bevond, van de fout van Marini na de eerste bocht, daardoor lag Bezzecchi eruit en twee rijders die sneller waren dan ik gingen [wijd]. Ik wist dat Binder achter me startte. Toen zag ik de kans en het is waar dat ik in de laatste vijf ronden ontzettend veel risico nam. Ik reed alsof het de kwalificatie was en pushte de voorkant enorm." Volgens Marquez was er daarom een 'zeer grote kans' dat hij zou crashen, maar hij had zijn vizier al op het podium gericht. "Het was een beetje zoals Le Mans en daar is het lastiger om jezelf te beheersen." Op zondag viel Marquez vanaf kansrijke positie van zijn motor, maar uiteindelijk kwam hij alsnog als negende over de streep.