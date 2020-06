Marquez houdt rekening met Quartararo in MotoGP-titelstrijd

In San Marino en Thailand vochten de beide coureurs tegen elkaar op het circuit en ook tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië waren de twee verwikkeld in een spelletje kat en muis. In de meeste gevallen was Marquez de winnaar, maar in de kwalificatie op Sepang deelde Quartararo vervolgens een pijnlijke tik uit. Marquez heeft de afgelopen maanden nooit onder stoelen of banken gestoken dat Quartararo uit kan groeien tot een belangrijke concurrent. Nu verklaart hij dat een titelstrijd in 2020 al tot een realistisch scenario behoort.

In gesprek met het Franse Canal+ zei Marquez: “Ik verwacht wat betreft snelheid niet veel verrassingen. We weten welke coureurs snel zijn en zij zullen ook voor het kampioenschap vechten. Het wordt natuurlijk een ander seizoen, maar de snelheid van onze concurrenten op het circuit blijft hetzelfde. Quartararo en Viñales zijn snel, de Suzuki-rijders gaan hard. We zullen het zien. Het wordt natuurlijk wel moeilijk om in te schatten hoeveel risico we moeten nemen. Je moet risico’s nemen, er zijn niet veel races, maar als je dan verliest en een paar races mist betaal je zeker de prijs omdat er maar weinig tijd is. Het wordt moeilijk een compromis te vinden, maar we proberen onze stijl en prestaties aan te passen op de kalender.”

Gevraagd of Quartararo dit seizoen een grotere bedreiging gaat zijn, verklaarde de 27-jarige Spanjaard: “Natuurlijk. Hij moet sneller worden, helaas voor ons. Normaal is een coureur sneller als hij een jaar ervaring heeft, je kunt nog veel leren maar de snelheid is er zeker. Hij heeft in het voorseizoen laten zien dat hij er meteen stond. Hij is zeker een van de kandidaten voor het kampioenschap. Je kunt als argument gebruiken dat hij niet voor het fabrieksteam rijdt, maar hij heeft wel de beschikking over een officiële motor. Hetzelfde geldt voor Cal Crutchlow, die heeft precies dezelfde machine als ik. Ik denk inderdaad dat hij een van de kandidaten voor het kampioenschap is.”

De trainingsmogelijkheden voor de MotoGP-coureurs worden langzaam maar zeker weer opgestart. Marquez heeft gedurende de lockdown verschillende sessies af kunnen werken op zijn eigen flat track. Ook zat de coureur al regelmatig op de crossmotor. “In de maand dat we thuis moesten blijven heb ik vooral gewerkt aan mijn fysieke conditie zonder de motor aan te raken. We hebben alleen in de gym gewerkt om op niveau te blijven. Nu mogen we weer naar buiten en kunnen we fietsen en hardlopen. We proberen op fysiek vlak meer te pushen voordat het seizoen weer begint.”

De man uit Cervera vergelijkt de situatie met de maanden december en januari gedurende een reguliere voorbereiding: “Dan beginnen we ook altijd met fysieke trainingen, met fietsen, lopen en veel fitness. Dan de volgende maand beginnen we op de motor en proberen we dat gevoel te krijgen door middel van motorcross en flat track. Het virus gaat echter dicteren of we al kunnen rijden of niet.”

Met medewerking van Léna Buffa