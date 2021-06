Marquez realistisch voor Duitse GP: “We gaan hier niet winnen”

Sinds zijn 125cc-overwinning in 2009 heeft Marquez geen race meer verloren op de Sachsenring. Sommigen dachten dat de Spanjaard dit weekend een doorbraak kon beleven na zijn terugkeer in de MotoGP. Vrijdag gaf hij echter al toe dat het er niet in zat. In de vierde training kwam Marquez goed voor de dag en ook de vijfde startplaats zag er goed uit. Toch ziet Marquez zichzelf niet winnen in de Grand Prix van Duitsland.

“Het voelt niet slecht dat ik geen pole heb, dat heeft er namelijk geen moment ingezeten”, gaf een eerlijke Marquez zaterdag toe. “Na twee circuits waar ik Q2 niet eens haalde, was het hier in eerste instantie het doel om weer verder naar voren te staan end at is gelukt. De reeks van pole-posities hier is voorbij en morgen gaat ook de reeks overwinningen eraan. We gaan hier niet winnen. Maar hopelijk kunnen we wel iets verder naar voren staan, dat is het doel.”

“We kunnen niet aan de overwinning denken, dat is gewoon niet realistisch”, vervolgde Marquez. “Hopelijk kunnen we top-vijf rijden, maar dan moet er ook al wat gebeuren. Het podium is niet helemaal uit het zicht, maar dan moet het een perfecte race zijn en dat is moeilijk te bewerkstelligen.”

Marquez denkt dat polesitter Johann Zarco, Fabio Quartararo en Miguel Oliveira wat betreft het racetempo in het voordeel zijn. “Zij hebben een goed tempo en zijn in de race een stap beter dan de anderen. Voor ons zou een resultaat in de top-vijf geweldig zijn, dan zou het een goede dag zijn. We zien met de Honda veel crashes als we op de limiet zitten. We zijn beter op dit circuit, maar niet zo goed als andere jaren. We hebben niet het tempo dat we andere jaren konden laten zien.”