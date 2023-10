Woensdagmiddag bevestigde Honda de geruchten rond de toekomst van Marc Marquez door aan te kondigen dat de partijen eind 2023 - een jaar eerder dan oorspronkelijk gepland - uit elkaar gaan. Het volgt op een moeizaam jaar voor zowel de 30-jarige coureur als de Japanse fabrikant. Zo stond Marquez afgelopen weekend in Japan voor het eerst dit seizoen op het podium op zondag, nadat hij eerder in het jaar al diverse races miste wegens blessureleed. Ondanks het tot eind 2024 doorlopende contract komt de samenwerking dus eind 2023 al ten einde en dat was voor Marquez reden om op zijn social media-kanalen terug te blikken op zijn unieke relatie met Honda.

"Bedankt voor deze geweldige reis! Elf jaar samen. We hebben onvergetelijke momenten beleefd: zes wereldkampioenschappen, vijf triple crowns (rijderstitel, titel voor teams en constructeurstitel), 59 overwinningen, 101 podiums en 64 poles. We hebben hard gewerkt, waren vastberaden en hebben door de jaren een band opgebouwd", schreef Marquez op onder meer Instagram. "We hebben gelachen, gehuild, hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt, maar we hebben bovenal een unieke relatie die niet te herhalen valt. Voortaan zijn we apart, maar we blijven altijd samen."

Marquez werd de afgelopen tijd al regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Honda, waarbij Gresini Ducati veelvuldig genoemd werd als het toevluchtsoord. Zelf gaf Marquez intussen weinig weg over zijn toekomstplannen, al zou hij de knoop over zijn vertrek naar verluidt pas deze week hebben doorgehakt. Wel stelde hij na het behalen van het podium in Motegi dat het resultaat geen invloed zou hebben op zijn besluit over de toekomst. Door de keuze om te vertrekken bij Honda is er niets meer dat een overstap naar Gresini in de weg staat, hoewel de bevestiging van het Italiaanse team nog op zich laat wachten. Bij de renstal wordt Marquez na zijn bevestiging herenigd met zijn broertje Alex Marquez, die in 2020 al enkele races zijn teamgenoot was bij Repsol Honda voordat de toenmalig regerend wereldkampioen zijn arm brak in Jerez.

Voor Honda houdt het vertrek van Marquez in dat de pogingen om hem te overtuigen van het uitdienen van zijn contract niet succesvol zijn geweest. HRC-teammanager Alberto Puig heeft de afgelopen weken hard gewerkt om dat te voorkomen, maar kreeg daarbij niet de steun van het management van Honda. Zo kreeg hij pas in Oostenrijk groen licht om nieuwe mensen aan te trekken, terwijl hij nul op het rekest kreeg toen hij probeerde om enkele befaamde Europese engineers aan te trekken. Beide factoren speelden een rol in de uiteindelijke uitkomst van de soap rond Marquez, waarbij zelfs het ontslag van technische topman Shinichi Kokubu niet voldoende is gebleken om hem te overtuigen van een langer verblijf.