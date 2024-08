Márquez razendsnel in MotoGP-training Aragón, Zarco verrassend naar Q2

De 22 MotoGP-rijders begonnen eerder op vrijdag met de eerste vrije training aan het raceweekend op Motorland Aragón. Op het nieuwe en daardoor glibberige asfalt klokte Marc Márquez overtuigend de snelste tijd, al bleef het ronderecord van Francesco Bagnaia nog ver buiten bereik. De regerend wereldkampioen kwam uiteindelijk niet verder dan de 21ste tijd in VT1, waardoor er in de aanloop naar de tweede vrijdagse training werk aan de winkel was. Bovendien hingen er enkele donkere wolken in de buurt van het circuit nabij Alcañiz, met de dreiging van regen na zo'n dertig tot veertig minuten trainen.

Kort na de start van de zestig minuten durende tweede vrijdagtraining, waarin de tien snelste rijders een plekje in Q2 konden bemachtigen, was het dan ook al druk op de baan. De rijders kozen door de dreiging van regen allemaal voor gloednieuwe banden, iets wat ze normaal eigenlijk nooit doen bij de start van deze sessie. Ditmaal wilde iedereen voor de mogelijke regenbui een competitieve tijd op de klokken hebben staan, maar Álex Márquez slaagde daar niet in. De Gresini-rijder moest tijdens zijn out-lap al gebruikmaken van de service road, vermoedelijk vanwege technische problemen.

Pedro Acosta opende het bal in de training door de eerste serieuze richttijd op de klokken te zetten, maar lang kon de GasGas Tech3-rijder niet van de eerste plek genieten. Marc Márquez dook als eerste onder zijn tijd door, gevolgd door Maverick Viñales. Daarna antwoordde Márquez weer door 1.47.272 te noteren. De Spanjaard van Gresini was met die tijd al een seconde sneller dan zijn eigen snelste tijd uit de eerste oefensessie, al staat het ronderecord nog een ruime seconde scherper. Aan het einde van de eerste runs had Brad Binder de tweede tijd in handen op een kwart seconde van Márquez, met Jack Miller op 0.003 seconde op de derde stek.

Márquez voert tempo langzaam op

Terwijl de dreiging van regen langzaam verdween en het zonnetje zich weer liet zien op Motorland Aragón, scherpte Márquez zijn snelste tijd halverwege de training nogmaals aan door 1.46.954 te noteren. Daarmee zette hij het gehele veld weer op meer dan een halve seconde achterstand. Enkele minuten later raakten er voor het eerst dit weekend rijders in de problemen. Fabio Quartararo ging na 35 minuten trainen onderuit in bocht 5 en vrijwel gelijktijdig was het ook raak in bocht 16, waar Augusto Fernández tegen het asfalt ging.

Deze fase van de training was voor diverse rijders ook het moment om nieuwe banden onder hun motorfiets te laten monteren en te jagen op een plekje in Q2. Johann Zarco was een van hen en hij benutte zijn nieuwe rubber door de tweede positie over te nemen op zijn Honda van LCR. De overige rijders lieten vervolgens even op zich wachten, maar in het laatste kwartier gingen zij ook zitten voor de jacht op een verbetering. Acosta deed dat door met zijn eerste poging naar de tweede positie te gaan op een tiende van Márquez, terwijl Viñales na een klein foutje in de laatste bocht aansloot op de derde stek. Veel rijders waren op dat moment echter bezig met een flinke verbetering, waardoor de pikorde nog behoorlijk opgeschud zou worden.

Nieuw ronderecord Márquez, KTM's vallen tegen

Met een kleine tien minuten voor de boeg klokte Jorge Martín met 1.46.666 de snelste tijd, waar Márquez meteen weer op antwoordde door 1.46.384 te noteren, om daarna net als de rest van het veld weer naar de pits te komen. Met ruim vijf minuten te gaan keerde eenieder terug op het asfalt voor een laatste aanval op een plekje in de top-tien, en dat leverde bovenaan ook weer wisselingen op. Aleix Espargaró nam P1 over door met 1.46.073 slechts 0.004 seconde boven het ronderecord te blijven. Dat record zou uiteindelijk aangescherpt worden door wie anders dan Marc Márquez. De zesvoudig MotoGP-kampioen kwam tot 1.45.801 en dat was ruimschoots genoeg om de training bovenaan af te sluiten.

Op meer dan een kwart seconde volgde Espargaró op de tweede positie, vlak voor Aprilia-teamgenoot Viñales op de derde positie. Martín was op P4 de beste van de titelkandidaten, met Álex Márquez op de vijfde positie en WK-leider Bagnaia op de zesde positie. Franco Morbidelli eindigde op de zevende plek, terwijl Zarco in positieve zin verraste door zijn Honda met de achtste tijd rechtstreeks naar Q2 te rijden. Trackhouse-rijders Raúl Fernández en Miguel Oliveira voltooiden de top-tien en plaatsten zich ook voor de strijd om pole-position. Binder en Acosta vielen zodoende buiten de boot, evenals Enea Bastianini. De Ducati-rijder werd gehinderd door een late crash van Jack Miller, die met de zestiende plek ook veroordeeld is tot deelname aan Q1.

De tweede en afsluitende vrije training van de MotoGP op Motorland Aragón begint zaterdag om 10.10 uur. De kwalificatie start veertig minuten later.

Uitslag training MotoGP GP van Aragón