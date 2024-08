Márquez voert ranglijst met meeste MotoGP-crashes aan in 2024

Het MotoGP-seizoen 2024 is na tien Grands Prix precies halverwege en dat is dus een mooie aanleiding om een blik te werpen op het crashklassement. Het aantal crashes is een representatieve manier om het seizoen van een rijder te beoordelen, want veel crashen betekent vaak dat er iets niet helemaal goed zit. Dat was vorig jaar bijvoorbeeld het geval bij Honda-rijders Marc Márquez en Joan Mir, die met respectievelijk 29 en 24 crashes het klassement aanvoerden.

Inmiddels is Márquez vertrokken naar Gresini Ducati, waar hij weer mee kan strijden om de podiumplaatsen. Tegelijkertijd is hij het vallen nog niet verleerd, zo is tijdens de eerste tien raceweekenden gebleken. Halverwege de campagne is de zesvoudig MotoGP-kampioen al vijftien keer tegen de vlakte gegaan in de trainingen, kwalificaties en races. Daarmee voert Márquez de ranglijst opnieuw aan. Ook ligt hij op schema om zijn aantal crashes van vorig jaar te evenaren of zelfs te verbeteren. De tweede plek op de ranglijst wordt gedeeld door KTM-rijders Pedro Acosta en Brad Binder met twaalf crashes. Eerstgenoemde debuteert dit jaar in de MotoGP, terwijl zijn meer ervaren merkgenoot nu al bijna net zo vaak is gecrasht als in heel 2023 (vijftien keer).

Mir bezet in het crashklassement de gedeelde vierde plaats met tien crashes, een gemiddelde van precies één crash per raceweekend. De Spanjaard van Honda deelt die plek met VR46-rijder Marco Bezzecchi en LCR Honda-man Johann Zarco. De belangrijkste gegadigden voor de wereldtitel staan een stukje lager op de lijst. WK-leider Jorge Martín staat op de twaalfde plaats met zeven crashes in de eerste seizoenshelft, evenveel als Aleix Espargaró en Fabio di Giannantonio. Francesco Bagnaia en Enea Bastianini, de nummers twee en drie in het kampioenschap, crashten allebei slechts vijf keer voor een gedeelde zeventiende plek in dit klassement. Opvallend genoeg zijn twee rijders in de eerste helft van 2024 al over hun crashtotaal van 2023 gegaan: Maverick Viñales en Franco Morbidelli. Zij crashten dit jaar al acht keer, terwijl ze vorig jaar slechts zevenmaal onderuit gingen.

Crashes per rijder in eerste seizoenshelft MotoGP 2024

Bij de fabrikanten wordt de crashranglijst aangevoerd door Ducati met maar liefst 66 crashes, gevolgd door KTM met 42 valpartijen. Het beeld is echter wat getroebleerd, aangezien Ducati met acht motorfietsen op de grid staat tegenover vier stuks voor KTM, Honda en Aprilia én twee motorfietsen voor Yamaha. Kijkend naar het gemiddeld aantal crashes per motorfiets staat laatstgenoemde Japanse fabrikant er het beste voor met dertien crashes - gemiddeld 6,5 per motorfiets - vlak voor Aprilia (27 in totaal, 6,75 per motorfiets) en Honda (29 in totaal, 7,25 per motor). De KTM-rijders zijn daarentegen het minst zadelvast met gemiddeld 10,5 crashes per motorfiets.

Aantal crashes per fabrikant

Fabrikant Crashes in eerste seizoenshelft 2024 Crashes per motor Ducati 66 8,25 KTM 42 10,5 Honda 29 7,25 Aprilia 27 6,75 Yamaha 13 6,5