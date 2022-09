Marquez: “Een race lang voluit gaan zit er nog niet in”

Vrijdag werkten de MotoGP-rijders in Motegi maar één vrije training af. Dat kwam omdat het volledige circus binnen enkele dagen van Spanje naar Japan verhuisd moest worden. VT1 duurde daarom 75 minuten en met de dreiging van hevige regenval op zaterdag was het meteen een cruciale sessie. Marc Marquez besloot tot een aanvallende strategie voor de training en dat leverde hem de zesde plek op. Motegi is het eerste circuit waar de rechterarm van Marquez echt getest wordt. In Aragon gebruikt een rijder voornamelijk de linkerkant.

“Ik voel me vrij goed”, zegt Marquez. “Het feit dat de training vandaag 75 minuten duurde en dat het morgen zal regenen, zorgde ervoor dat we meteen aanvallend zijn begonnen. Niet te gek, maar ik dacht niet na over mijn fysieke toestand. Ik heb alles gegeven en dat voelde ik ook, in het laatste deel van de training voelde ik op sommige specifieke punten wel wat pijn. Maar dat hadden we hier wel verwacht en dat is ook wel logisch met dit moeilijke circuit. Vandaag begreep ik dat het nog lastig is om een race voluit te rijden, dat wordt heel moeilijk. In de race moet ik wellicht iets het tempo laten zakken om de finish op een redelijke manier te halen.”

Marquez was een fractie langzamer dan teamgenoot Pol Espargaro, die na de sessie zijn verbazing uitsprak over het feit dat hij behoorlijk snel was op de zachtste compound. “Het is makkelijk, dat is altijd zo hier”, verklaart Marquez. “In de training, in de Misano-test, in Mandalika en Sepang, met veel rubber op de baan is de grip goed en dan komen de rondetijden makkelijker. Vandaag reden we 75 minuten, het betekent dat er een half uur langer rubber op de baan gelegd kan worden. Er is zoveel grip. Dan komen de tijden ook makkelijker. Zeker Pol, die heeft moeite als er weinig grip is. Je bent met deze motor erg afhankelijk van de grip die je aan de achterkant hebt, de voorkant geeft geen feedback en je krijgt niet de juiste informatie om te pushen. Dat is de verklaring.”