Tijdens de eerste vier Grands Prix van het MotoGP-seizoen 2024 wist Marc Márquez zich telkens op vrijdag al te plaatsen voor Q2. Daar slaagde hij niet in op het Bugatti Circuit in Le Mans, waar dit weekend de Franse Grand Prix wordt verreden. De Gresini Racing-rijder moest het in de tweede vrijdagse training doen met de dertiende tijd, waardoor hij zich zaterdag in Q1 al op de baan moet melden. "Dit was de eerste moeilijke vrijdag. Op de andere vrijdagen was het makkelijk, was de snelheid goed en haalde ik Q2 vrij eenvoudig", trapte Márquez af na de training, waarin hij al vroeg een crash meemaakte.

"Het klopt dat dit de eerste vrijdag is waarop we het lastiger hadden. Dat kan gebeuren. Het is dus tijd om te reageren en te begrijpen wat we hebben gedaan, waar ik meer moeite mee heb met mijn rijstijl, zodat we kunnen proberen om ons te verbeteren voor morgen", vervolgde Márquez. Naar eigen zeggen vroeg hij te veel van de voorkant van zijn Ducati GP23, omdat hij geen goed gevoel had met de achterkant. "We moeten dus achterhalen hoe ik de achterkant beter kan laten voelen. Vooral met deze motor heb je veel gevoel nodig, anders moet je veel potentie weghalen aan de achterzijde. Doe je dat niet, dan krijg je het lastig. Dat is wat vandaag gebeurde."

De crash van Márquez in bocht 12 gebeurde al vroeg in de sessie. Voor de 31-jarige Spanjaard was deze valpartij anders dan zijn eerdere crashes op de Ducati, omdat hij voor het eerst te hard wilde pushen. "Dit was de eerste crash waarbij ik te veel wilde. Je kunt op de beelden zien dat ik tegen de motor aan het vechten was. Ik reed niet soepel genoeg, ik reed geen nette lijnen en bij de crash leunde ik te veel", erkende de zesvoudig MotoGP-kampioen ruiterlijk. "Ik had moeite om de lijn vast te houden en vervolgens leunde ik te veel. We moeten proberen te begrijpen hoe we ons kunnen verbeteren voor morgen."

Ondanks de crash had Márquez in de slotfase wel nog de kans om rechtstreeks door te dringen tot Q2. Daar slaagde hij uiteindelijk niet in, want tot zijn ergernis verliep de laatste run verre van vlekkeloos. "Ik was niet boos, maar ik voelde frustratie op de laatste band. Eerst reed ik een verkenningsronde, in de ronde daarna was er een gele vlag en in de laatste ronde maakte ik zelf een fout", benoemde hij de redenen waarom hij geen plek in Q2 kon veiligstellen. "Ik was boos door mijn eigen fouten, want ik wist dat het mijn laatste kans was. De laatste twee ronden waren de beste kansen voor mezelf en mijn band, maar ik kon niet profiteren."