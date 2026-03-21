Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Uitslag: Sprintrace MotoGP Grand Prix van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Uitslag: Sprintrace MotoGP Grand Prix van Brazilië

Marc Márquez profiteert van foutje Di Giannantonio en wint MotoGP-sprint

MotoGP
GP van Brazilië
Marc Márquez profiteert van foutje Di Giannantonio en wint MotoGP-sprint

MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië

Max Verstappen verliest overwinning in NLS2 door diskwalificatie

VLN
NLS2
Max Verstappen verliest overwinning in NLS2 door diskwalificatie

Start MotoGP-sprintrace verder uitgesteld door zinkgat, Moto2-kwalificatie op zondag

MotoGP
GP van Brazilië
Start MotoGP-sprintrace verder uitgesteld door zinkgat, Moto2-kwalificatie op zondag

Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in beeld

MotoGP
GP van Brazilië
Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in beeld

Weer problemen in Goiânia: Kwalificaties Moto2 en Moto3 uitgesteld

Moto2
Goiânia
Weer problemen in Goiânia: Kwalificaties Moto2 en Moto3 uitgesteld

Verstappen binnenkort opnieuw op de Nordschleife? "We kijken ernaar"

Formule 1
Verstappen binnenkort opnieuw op de Nordschleife? "We kijken ernaar"
Raceverslag
MotoGP GP van Brazilië

Marc Márquez profiteert van foutje Di Giannantonio en wint MotoGP-sprint

Marc Márquez heeft de sprintrace van de MotoGP Grand Prix van Brazilië gewonnen. De Ducati-rijder rekende af met polesitter Fabio Di Giannantonio, terwijl Jorge Martín zijn eerste podium voor Aprilia pakte.

Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Marc Marquez, Ducati Team

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Een zinkgat op start-finish gooide na de kwalificatie van de MotoGP roet in het eten, maar meer dan een uur later dan gepland konden de rijders zich om 20.20 uur Nederlandse tijd alsnog op de startgrid melden voor de sprintrace van de GP van Brazilië. De pole-position voor de korte race van vijftien ronden was voor Fabio Di Giannantonio, die Marco Bezzecchi en Marc Márquez naast hem zag plaatsnemen op de eerste rij.

De start van de sprintrace verliep grotendeels probleemloos, behalve voor Fermín Aldeguer. De van blessureleed teruggekeerde Gresini Ducati-rijder had meteen veel wielspin en viel terug van de zevende naar de voorlaatste plek. Vooraan behield Di Giannantonio de leiding, maar Márquez en Fabio Quartararo gingen voorbij aan Bezzecchi.

Quartararo nam later in de eerste ronde ook Marc Márquez te grazen voor de tweede plaats. De Yamaha-rijder kon het tempo van Di Giannantonio alleen niet volgen, wat de leider de kans gaf om een gaatje te slaan. Bij het ingaan van de derde ronde had de VR46-rijder al meer dan een seconde marge, toen Márquez de tweede positie heroverde.

 

Daar hield het niet op voor Quartararo, die binnen twee ronden ook Bezzecchi en Jorge Martín aan zich voorbij zag komen. Ai Ogura probeerde het voorbeeld van zijn merkgenoten bij Aprilia te volgen, maar ten opzichte van de Japanner wist Quartararo wel enkele keren te antwoorden. Pas bij zijn poging in de negende ronde ging Ogura definitief aan de Yamaha voorbij.

Vlak voor de inhaalactie van Ogura was Johann Zarco ten val gekomen in de eerste bocht. De Honda LCR-rijder werd met zijn crash de tweede uitvaller, nadat merkgenoot Joan Mir in de tweede ronde al was gecrasht. In de elfde ronde kreeg het Honda-duo gezelschap van Maverick Viñales. De sprint van de KTM Tech3-rijder eindigde in de grindbak van bocht 4.

Helemaal vooraan was Márquez steeds iets dichter bij Di Giannantonio gekomen, waardoor hij in de laatste fase van de sprintrace kon denken aan een aanval op de zege. Nog voordat het tot een echt duel kwam, bezweek Di Giannantonio al onder de druk: met nog twee ronden voor de boeg maakte de Italiaan een foutje in bocht 12, waarmee hij de deur opende voor Márquez om de leiding over te nemen.

 

Eenmaal vooraan bleef Márquez foutloos en dat leverde hem zijn eerste sprintzege van het MotoGP-seizoen 2026 op. Di Giannantonio moest genoegen nemen met de tweede plaats, terwijl Martín de strijd om de laatste podiumplek won van Aprilia-teamgenoot Bezzecchi. Ogura werd vijfde, voor Quartararo, Álex Márquez en Francesco Bagnaia. Het laatste puntje was voor Pedro Acosta, die thuisrijder Diogo Moreira voorbleef en de leiding in het kampioenschap behield.

Zondag wordt het MotoGP-weekend vervolgd met de warm-up, waarna om 19.00 uur de Grand Prix van Brazilië van start gaat.

Uitslag: Sprintrace MotoGP GP van Brazilië

Alle statistieken
 
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Uitgevallen Punten
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 15

19'41.982

       12
2 Italy F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 15

+0.213

19'42.195

 0.213     9
3 Spain J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 15

+3.587

19'45.569

 3.374     7
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 15

+4.061

19'46.043

 0.474     6
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

+4.994

19'46.976

 0.933     5
6 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team 20 Yamaha 15

+7.728

19'49.710

 2.734     4
7 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 15

+8.153

19'50.135

 0.425     3
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+8.342

19'50.324

 0.189     2
9 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 15

+9.096

19'51.078

 0.754     1
10 Brazil D. Moreira Honda LCR 11 Honda 15

+10.329

19'52.311

 1.233      
Volledige uitslag

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Vorig artikel MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Start MotoGP-sprintrace verder uitgesteld door zinkgat, Moto2-kwalificatie op zondag

MotoGP
MotoGP
GP van Brazilië
Start MotoGP-sprintrace verder uitgesteld door zinkgat, Moto2-kwalificatie op zondag

Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in beeld

MotoGP
MotoGP
GP van Brazilië
Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in beeld

Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?