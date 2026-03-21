Marc Márquez profiteert van foutje Di Giannantonio en wint MotoGP-sprint

Een zinkgat op start-finish gooide na de kwalificatie van de MotoGP roet in het eten, maar meer dan een uur later dan gepland konden de rijders zich om 20.20 uur Nederlandse tijd alsnog op de startgrid melden voor de sprintrace van de GP van Brazilië. De pole-position voor de korte race van vijftien ronden was voor Fabio Di Giannantonio, die Marco Bezzecchi en Marc Márquez naast hem zag plaatsnemen op de eerste rij.

De start van de sprintrace verliep grotendeels probleemloos, behalve voor Fermín Aldeguer. De van blessureleed teruggekeerde Gresini Ducati-rijder had meteen veel wielspin en viel terug van de zevende naar de voorlaatste plek. Vooraan behield Di Giannantonio de leiding, maar Márquez en Fabio Quartararo gingen voorbij aan Bezzecchi.

Quartararo nam later in de eerste ronde ook Marc Márquez te grazen voor de tweede plaats. De Yamaha-rijder kon het tempo van Di Giannantonio alleen niet volgen, wat de leider de kans gaf om een gaatje te slaan. Bij het ingaan van de derde ronde had de VR46-rijder al meer dan een seconde marge, toen Márquez de tweede positie heroverde.

Daar hield het niet op voor Quartararo, die binnen twee ronden ook Bezzecchi en Jorge Martín aan zich voorbij zag komen. Ai Ogura probeerde het voorbeeld van zijn merkgenoten bij Aprilia te volgen, maar ten opzichte van de Japanner wist Quartararo wel enkele keren te antwoorden. Pas bij zijn poging in de negende ronde ging Ogura definitief aan de Yamaha voorbij.

Vlak voor de inhaalactie van Ogura was Johann Zarco ten val gekomen in de eerste bocht. De Honda LCR-rijder werd met zijn crash de tweede uitvaller, nadat merkgenoot Joan Mir in de tweede ronde al was gecrasht. In de elfde ronde kreeg het Honda-duo gezelschap van Maverick Viñales. De sprint van de KTM Tech3-rijder eindigde in de grindbak van bocht 4.

Helemaal vooraan was Márquez steeds iets dichter bij Di Giannantonio gekomen, waardoor hij in de laatste fase van de sprintrace kon denken aan een aanval op de zege. Nog voordat het tot een echt duel kwam, bezweek Di Giannantonio al onder de druk: met nog twee ronden voor de boeg maakte de Italiaan een foutje in bocht 12, waarmee hij de deur opende voor Márquez om de leiding over te nemen.

Eenmaal vooraan bleef Márquez foutloos en dat leverde hem zijn eerste sprintzege van het MotoGP-seizoen 2026 op. Di Giannantonio moest genoegen nemen met de tweede plaats, terwijl Martín de strijd om de laatste podiumplek won van Aprilia-teamgenoot Bezzecchi. Ogura werd vijfde, voor Quartararo, Álex Márquez en Francesco Bagnaia. Het laatste puntje was voor Pedro Acosta, die thuisrijder Diogo Moreira voorbleef en de leiding in het kampioenschap behield.

Zondag wordt het MotoGP-weekend vervolgd met de warm-up, waarna om 19.00 uur de Grand Prix van Brazilië van start gaat.