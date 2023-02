Kawauchi trad begin januari in dienst bij Honda na een jarenlang dienstverband bij Suzuki. Hij is de vervanger van Takeo Yokoyama, die tot eind vorig jaar de dagelijkse leiding had over de technische afdeling van HRC’s MotoGP-project. Kawauchi moet Honda uit het slop trekken na een aantal magere jaren sinds de blessure van Marc Marquez in de zomer van 2020. De Japanse engineer heeft nog maar weinig tijd gehad om het project echt te verkennen en een goed begrip te krijgen van de situatie bij Honda, maar ook van het concept als geheel.

Marquez offert daarom min of meer zijn eigen voorbereiding op om de nieuwe technisch directeur te helpen. “De nieuwe technische manager bij HRC moet ons concept leren kennen”, zegt Marquez. “Dat maakt het voor een rijder heel moeilijk om te testen, maar natuurlijk ben ik de enige met veel ervaring bij Honda. Ze hebben mij gekozen voor de experimenten, zodat we kunnen begrijpen wat we nodig hebben. Het is niet de manier om me voor te bereiden op het seizoen, maar zo proberen we veel dingen aan het concept. Ik weet niet wat we ermee bereiken, maar ze willen het weten. Ik stel geen vragen waarom we bepaalde dingen doen, ik ben gewoon aan het rijden.”

Zo reed Marquez zondag enkele ronden zonder dat er vleugels op de machine gemonteerd zaten. Ook HRC-testrijder Stefan Bradl kwam zonder aero-hulpmiddelen op de baan. “De balans was compleet anders, het was een stuk fysieker om mee te rijden”, zegt Marquez. “Ik hoop dat het bruikbare informatie oplevert voor het team, dit was belangrijk. We hebben veel geprobeerd, maar nu hebben we informatie waar we hopelijk mee verder kunnen.”

De Spanjaard cijfert zichzelf wat dat betreft helemaal weg. Toen hij zondag even de tijd kreeg om aan de afstelling te sleutelen, leverde dat meteen tijdwinst op. Hij was zodoende zes tienden sneller dan in de dagen ervoor. “We hebben meer nodig”, constateert Marquez daarentegen. “Dat zei ik gisteren al en dat heb ik vandaag herhaald. Ik voel wel dat er een reactie is binnen het team. De organisatie van de test, het plan voor deze test, was echt goed. Maar ik ben eerlijk gezegd blijer met hoe ik er fysiek voor staan, dan wat de motor doet. De motor staat op de tweede plek. Ik weet niet wat we in Portimao nog gaan doen, maar voor mij was het een belangrijke test.”