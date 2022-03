Honda bevestigt dat Marquez weer last heeft van diplopie

Marquez ging zondag in de warm-up voor de Grand Prix van Indonesië ontzettend hard onderuit in de zevende bocht. Hij verloor grip aan de achterkant van de machine en werd meters door de lucht geslingerd voordat hij hard tegen het asfalt smakte. Bij onderzoek in het ziekenhuis werden geen breuken geconstateerd, maar stelde men wel vast dat Marquez een lichte hersenschudding opgelopen heeft. Uit voorzorg werd hij uit de race van zondag gehouden.

Nu blijkt dat Marquez op de weg terug uit Indonesië weer last heeft gekregen van problemen met zijn zicht. “Tijdens de reis terug naar Spanje voelde Marc Marquez weer ongemak met zijn zicht en na aankomst in Barcelona is hij met spoed naar zijn oogarts Dr. Sanchez Dalmau gegaan in het ziekenhuis van Barcelona”, leest de verklaring van Repsol Honda. “Na een onderzoek werd de terugkeer van diplopie bevestigd.”

Marquez zal de komende tijd rust moeten nemen om het lichaam te laten herstellen. Na onderzoek in het ziekenhuis van Madrid, waar Marquez deze ochtend is geweest, werd opnieuw duidelijk dat hij geen verdere kwetsuren opgelopen heeft. “Het voelt als een déjà vu”, zegt Marquez zelf. “Tijdens de reis naar Spanje voelde ik me ineens slecht en werd m’n zicht weer minder. We zijn op bezoek geweest bij Dr. Dalmau en die bevestigde dat ik weer last heb van diplopie. Gelukkig is het minder erg dan de blessure die ik eind vorig jaar had. Maar ik moet nu de tijd nemen om te rusten en te zien hoe de blessure zich herstelt.”

Het is de derde keer dat Marquez getroffen wordt door diplopie, een aandoening waarbij een persoon simpel gezegd dubbelziet. Het gebeurde in 2011 al na een crash in de Moto2-race, vorig jaar keerde het terug toen Marquez bij een training op de crossmotor ten val kwam. Hij liep destijds een hersenschudding op. Uiteindelijk was Marquez pas halverwege januari voldoende hersteld om terug te keren op de motorfiets.

Honda heeft intussen vraagtekens gezet bij de bandenkeuze van Michelin in de Grand Prix van Indonesië. Het Franse merk kwam na de test tot de conclusie dat de huidige band niet lang genoeg mee zou gaan in de extreme hitte. Een oude band met een hardere constructie werd opnieuw ingezet, maar de Honda’s hadden veel moeite met de omwenteling. Marquez en zijn teamgenoot Pol Espargaro waren het hele weekend nergens op het nieuwe Mandalika International Street Circuit.