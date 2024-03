Marc Márquez: Acosta gaat vroeg of laat om MotoGP-titel vechten

Met de komst van Pedro Acosta bij KTM is een van de hoogst aangeschreven motorcoureurs naar de MotoGP overgestapt. De Spanjaard is nog maar negentien jaar en heeft in de opstapklassen bijzonder veel indruk gemaakt. Zo greep hij als rookie de Moto3-titel en had hij maar twee seizoenen nodig om ook het Moto2-kampioenschap op zijn naam te schrijven. Vervolgens liet hij tijdens de wintertests voorafgaand aan het nieuwe seizoen ook zijn talent zien. Deze snelle opmars is ook meervoudig wereldkampioen Marc Márquez opgevallen en hij voorspelt Acosta na een vraag van Motorsport.com een grote toekomst.

"Hij gaat dit seizoen enorm snel zijn, net als toen [Fabio] Quartararo", waarmee Márquez op het flitsende debuut van de Fransman in 2019 doelt. Hij ziet dat het een trend is dat de rookies snel zijn. "Pecco [Bagnaia] kwam hier in de eerste wintertests in 2019, die lag direct aan de leiding. Hij was de snelste op de eerste dag. Pedro was ook supersnel tijdens de eerste dag."

Helemaal vlekkeloos verliepen de eerste meters van Acosta op de KTM RC16 niet. De jongeling viel tijdens de tests in Sepang meerdere keren. Márquez ziet dat niet als een probleem, want het hoort bij het leerproces. "Het laat zien dat hij aanvalt en dat is goed. Je moet die mentaliteit hebben en die verdedig ik altijd", vertelt de 31-jarige coureur. "Hij is supersnel, een echt supertalent. Het kan veel of minder tijd kosten, maar hij gaat vroeger of later voor de titel meedoen."

Teambaas Beirer razendenthousiast over nieuweling

Niet alleen Márquez, maar ook KTM-baas Pit Beirer is blij met de komst van Acosta. Opvallend is dat de rookie na zijn Moto3-titel een contract had getekend om in 2024 in de MotoGP te rijden. Beirer is ervan overtuigd dat het een goede zet was om hem vast te leggen.

"Je zag het in Sepang, hij begon en liet direct fantastische dingen zien", begint de KTM-topman. "Gedurende de zes dagen werd hij elke dag beter. Hij kwam op de slotdag met een tijd die twee tienden sneller was dan de poletijd, dus hij bereikt al een heel hoog niveau."

Tijdens de laatste tests in Qatar werd Acosta weer met beide benen op de grond gebracht. Daar werd hij slechts vijftiende en was het gat naar de snelste tijd van Bagnaia meer dan een seconde.