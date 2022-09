Vanwege hevige regenval lag de kwalificatie van de Moto2 zaterdag lange tijd stil. Hier ondervonden ook de MotoGP-mannen veel hinder van. De derde vrije MotoGP-training van een half uur werd uiteindelijk geschrapt door de organisatie. Ook de kwalificatie van de topklasse dreigde vervolgens in het water te vallen. Die ging uiteindelijk wel door, maar met ruim een uur vertraging.

Pramac-duo promoveert vanuit Q1

Om 16.10 uur plaatselijke tijd (9.10 uur in Nederland) ging de pitstraat open voor Kwalificatie 1. Franco Morbidelli opende het bal met 1.57.368. Jorge Martin antwoordde door in 1.56.229 rond te gaan, gevolgd door een 1.55.915. De Spanjaard werd in de slotfase van de eerste plek gehaald door Pramac-ploegmakker Johann Zarco. Hij liet de tijdwaarneming stoppen bij 1.55.300. Martin wist de tweede plek vast te houden en pakte daarmee een felbegeerd startbewijs voor Q2.

Marco Bezzecchi en Morbidelli, derde en vierde, visten achter het net. Zij moeten zondag plaatsnemen op respectievelijk P13 en P14. Enea Bastianini werd vijfde in Q1, voor Fabio di Giannantonio, Alex Marquez, Honda-gastrijder Tetsuta Nagashima en Remy Gardner.

Er waren vier valpartijen. Takaaki Nakagami ging vroeg in de sessie onderuit met zijn Honda in bocht 14. De thuisrijder kwam daarna niet meer in actie en eindigde helemaal onderaan. Darryn Binder verloor de controle over de Yamaha in bocht 9. Met nog twee minuten te gaan, ging het ook mis voor Bastianini. Voor de Aragon-winnaar was het einde verhaal in bocht 5. KTM-rijder Raul Fernandez tekende voor de laatste schuiver. De vier onfortuinlijke coureurs bleven ongedeerd.

Marquez klopt Zarco en pakt sensationele pole

Doordat de tweede vrije training op zaterdagochtend moest worden afgewerkt op een natte baan, werd de uitslag van de eerste oefensessie op vrijdag bepalend voor rechtstreekse plaatsing in Q2. Daarin was Jack Miller het snelst geweest, voor titelkandidaten Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo en Aleix Espargaro. De natte tweede training werd een prooi voor Marquez.

De Spanjaard durfde ook vroeg in Q2 het gas open te draaien. Hij ging naar de snelste tijd met 1.56.955 en daarna 1.55.850. Ook Zarco was gelijk op dreef, geholpen door zijn natte baanervaring vanuit Q1. De Fransman reageerde met 1.55.774. Maar het was opnieuw Marquez die P1 voor zich opeiste, ditmaal met 1.55.698. De Honda-rijder wist daarna de beste tijd aan te scherpen tot 1.55.214. Die chrono leverde de geplaagde piloot zijn eerste pole-position in drie jaar op.

Zarco handhaafde zich op P2. Brad Binder pakte met zijn KTM de derde plek op de voorste startlijn. Maverick Vinales opent met de vierde plaats de tweede rij. Naast hem staat Martin op P5. De titelkandidaten gingen kopje onder. Aleix Espargaro deed het met een zesde plaats nog het beste. Quartararo moest genoegen nemen met P9, achter Miller en Miguel Oliveira - die als enige onderuit ging. Voor Bagnaia verliep het nog dramatischer: twaalfde en laatste.

De Grand Prix van Japan gaat zondag om 8.00 uur Nederlandse tijd van start.

