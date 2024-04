Márquez had niet gedacht dat P2 in sprintrace COTA mogelijk was

Het was voor Marc Márquez op de Gresini Ducati een grote verrassing dat hij in de sprintrace van de Grand Prix van Amerika de tweede plaats wist te bemachtigen. Maverick Viñales won de race, maar Márquez kon relatief eenvoudig P2 binnenslepen. "Vanochtend hebben we wel een stap vooruit gezet, maar in ronde drie, vier en vijf was het gevoel echt verschrikkelijk", verklaart de meervoudig MotoGP-kampioen na afloop van de sprint op het Circuit of the Americas. "Er speelden wat problemen op die we in de training niet hadden. Dat zorgde ervoor dat ik niet geconcentreerd genoeg was. Ik moest daardoor nog meer mijn rijstijl aanpassen om de problemen te voorkomen."

De coureur wist door de aanpassingen vooral in een bepaalde sector een stap te zetten. "Ik verloor heel veel tijd in sector 1. Ik wachtte mijn moment af en kon daarna flink verbeteren. Daardoor lukte het mij me om een gat te slaan", legt Márquez uit, die net als nummer drie Jorge Martín in de sprintrace ook problemen kende met de vibraties aan de achterkant van de motor. "We moeten nog begrijpen waar dat vandaan komt", benadrukt de Catalaanse rijder. Een verrassing was het slechte gevoel niet, want na vrijdag had hij al zijn twijfels over de kansen voor het weekend in Texas.

Wat kan met een perfecte race?

Márquez zag in de sprintrace dus dat niet alles van een leien dakje ging. De Ducatist vraag zich nu hardop af wat er mogelijk was als het gevoel wel perfect was. "In Portimão voelde het heel anders. Het gevoel was daar beter en daardoor kon ik ook beter rijden", verklaart de 31-jarige coureur. "Ik reed [in de sprintrace] niet goed en werd alsnog tweede. Ik denk dat ik nog wel wat kan aanpassen in mijn rijstijl. Het biedt dus kansen, want ik reed nog niet eens op de limiet. Hopelijk kan ik voor in de race nog wat verbeteren, want Viñales was razendsnel."