Motorland Aragón is na een jaar afwezigheid terug op de MotoGP-kalender en op het Spaanse circuit trapt de sport dit weekend een reeks van acht Grands Prix in tien weekenden af. De start van de baanactie stond zoals gebruikelijk gepland voor vrijdagochtend om 10.45 uur, want op dat moment werd de groene vlag gezwaaid voor de start van de 45 minuten durende eerste vrije training nabij Alcañiz.

Sinds het laatste bezoek van de MotoGP aan Motorland Aragon is het circuit opnieuw geasfalteerd en dus was het in de openingsfase voor de rijders zoeken naar grip. Diverse rijders, onder wie Marc Márquez, Francesco Bagnaia en Jorge Martín, schoten in de eerste bocht even van de baan om dat te onderstrepen. Een blik op de rondetijden leerde hetzelfde. De eerste rondjes werden afgelegd in 1 minuut en 53 seconden of langzamer, maar daarna werd het tempo langzamerhand wat opgevoerd. Zo nam Miguel Oliveira na ruim negen minuten de koppositie over door 1.49.330 te rijden, een tijd die hij twee rondjes later aanscherpte tot 1.49.086. Na een kwartier had Márquez de leiding echter overgenomen met een 1.48.383.

Opvallend genoeg bivakkeerden de twee grote titelfavorieten - Bagnaia en Martín - na het eerste kwartier slechts op de twaalfde en dertiende positie. Laatstgenoemde begon echter al snel aan zijn tweede run en schoof halverwege de sessie met een nieuwe zachte voorband op naar de derde plaats. Wel gaf de Pramac-rijder bijna zeven tienden toe op snelste man Márquez, terwijl hij ook Pedro Acosta voor zich moest dulden. Zijn volgende poging leverde zelfs een tweede tijd op, waardoor Martín de eerste rijder binnen een halve tel van Márquez werd.

Fabrieksrijders Ducati hebben het lastig

Terwijl de concurrentie moeite had om in de buurt van de rondetijden van Márquez te komen, slaagde de Gresini-rijder er zelf wel in om zijn tijd aan te scherpen. Met nog ruim tien minuten op de klok noteerde hij 1.48.289, waarmee hij Martín weer op een halve seconde zette. De Ducati's van het fabrieksteam hadden het intussen nog altijd lastig. Bagnaia was teruggezakt naar de negentiende positie, terwijl Enea Bastianini enkele keren van de baan ging en met nog zeven minuten op de klok slechts twintigste stond. De winnaar van de GP van Aragón van 2022 wist in de slotfase nog enkele verbeteringen te noteren, waarmee hij zichzelf uiteindelijk nog richting de negende plek knokte.

Ook diverse andere rijders zetten in de slotfase van de MotoGP-training nog aan voor een verbetering, maar de snelste tijd van Márquez bleef ruimschoots buiten bereik. De 1.48.289 van de zesvoudig wereldkampioen bleek meer dan genoeg om VT1 als snelste af te sluiten, voor Martín en Acosta. Brad Binder noteerde de vierde tijd, op 0.002 seconde gevolgd door Fabio di Giannantonio op de vijfde stek. Álex Márquez zette de zesde tijd op de klokken, met Oliveira op de zevende positie als beste Aprilia-rijder. De top-tien werd gecompleteerd door Jack Miller, Bastianini en Franco Morbidelli. Maverick Viñales viel met de twaalfde plek net buiten de boot, terwijl Bagnaia teleurstelde met de 21ste tijd. De rijen werden verrassend gesloten door Aleix Espargaró, die ruim drie seconden toegaf op Márquez.

Het MotoGP-weekend in Aragón wordt vrijdagmiddag vervolgd met de tweede training, die 60 minuten duurt en waarin de top-tien een plekje in Q2 veiligstelt.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP Aragón