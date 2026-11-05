MotoGP GP van Qatar

Marc Marquez over GP van Qatar: 'Ik zou liever ergens anders zijn'

Marquez is van plan niet meer tijd in Qatar door te brengen dan strikt noodzakelijk; Raul Fernandez zegt dat de paddock gespannen aanvoelt

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 18:07

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Leider in het MotoGP-wereldkampioenschap Marc Marquez heeft toegegeven dat hij aan de vooravond van de Grand Prix van Qatar liever ergens anders dan in Doha zou zijn.

Hoewel de coureurs zich er inmiddels volledig bij lijken te hebben neergelegd dat ze dit weekend in het impopulaire evenement racen, en sommigen ervoor kozen zich positief op te stellen tijdens de mediadag van donderdag, deed Marquez niet alsof hij blij was dat hij zich aan de rand van een conflictgebied bevond.

Lees ook:

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het evenement, die matig werd bezocht omdat maar heel weinig journalisten naar het evenement waren afgereisd, werd Marquez gevraagd of hij zich zorgen maakte over zijn aanwezigheid in Qatar.

"Ik bedoel, ik zou graag op een andere plek zijn", antwoordde de Spanjaard, die zondag mogelijk de wereldtitel kan veiligstellen. "Maar om die reden ben ik met de laatst mogelijke vlucht aangekomen en vertrek ik met de vroegst mogelijke vlucht.

"Maar we zijn hier, klaar om te racen en volledig geconcentreerd."

Marquez' Spaanse landgenoot Raul Fernandez zei dat er een gevoel van spanning in de paddock hing. Zijn opmerkingen tijdens zijn sessie met de Spaanse media boden een ander perspectief dan die van Pedro Acosta en Francesco Bagnaia, die zeiden dat alles normaal aanvoelde.

Fernandez is fit verklaard om dit weekend deel te nemen, maar zijn gebroken wijsvinger blijft een vraagteken. Mogelijk moet hij zijn manier van remmen nog aanpassen en een andere vinger gebruiken, zoals hij een dag na het oorspronkelijke ongeluk in Indonesië deed.

Lees ook:

"Dit is eerlijk gezegd een vreemd weekend", zei de Trackhouse Aprilia-rijder. "Ik ben niet 100 procent in vorm en de situatie is wat lastig. Want de spanning die we allemaal voelen, is niet bepaald ideaal."

Fernandez zei dat de sfeer in de paddock kwam doordat de meeste mensen, net als Marquez, liever ergens anders zouden zijn.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Photo by: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Het gaat niet langer om de druk die je op hen legt", zei de man uit Madrid. "Uiteindelijk denk ik dat het de druk is die wordt gevoeld door de mensen die meekomen en eigenlijk geen zin hebben om te komen.

"Er zal niets gebeuren, maar de spanning dat er een oorlog gaande is en dat jij er middenin zit... voor de mensen die daar werken, is het niet bepaald de ideale sfeer. Zeker niet wanneer je tijdens een weekend onder zoveel druk staat.

"Ik denk dat we veel geluk hebben gehad dat de zaken op politiek vlak iets zijn veranderd", zei hij, waarschijnlijk doelend op de uitslagen van de tussentijdse verkiezingen van dinsdag in de Verenigde Staten. "Uiteindelijk is er niet echt zoveel reden tot alarm."

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Rafa Camara blijft kalm voor 'zeer verrassend' F1-thuisdebuut in Brazilië



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



2 min



Rafa Camara blijft kalm voor 'zeer verrassend' F1-thuisdebuut in Brazilië





Aston Martin wist al voor GP Mexico dat het de finish niet zou halen, Honda komt met nieuwe tegenmaatregelen



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



9 min



Aston Martin wist al voor GP Mexico dat het de finish niet zou halen, Honda komt met nieuwe tegenmaatregelen





MotoGP-coureurs over omstreden GP van Qatar: 'Ik was wat bezorgd'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Qatar



14 min



MotoGP-coureurs over omstreden GP van Qatar: 'Ik was wat bezorgd'





Waarom Ferrari nu moet ingrijpen na zijn eigen 'Papaya Rules'-moment



Formule 1



GP van Mexico



Waarom Ferrari nu moet ingrijpen na zijn eigen 'Papaya Rules'-moment

Vorig artikel MotoGP-coureurs over omstreden GP van Qatar: 'Ik was wat bezorgd'

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Richard Asher





Jorge Martin fit verklaard voor training tijdens Grand Prix van Qatar



MotoGP



MotoGP



GP van Qatar



3 u



Jorge Martin fit verklaard voor training tijdens Grand Prix van Qatar





Waarom MotoGP met aanpak Qatar Grand Prix een hele generatie fans kan vervreemden



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



2 d



Waarom MotoGP met aanpak Qatar Grand Prix een hele generatie fans kan vervreemden





Ai Ogura over touché met Marco Bezzecchi: "Het was mijn fout"



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



3 d



Ai Ogura over touché met Marco Bezzecchi: "Het was mijn fout"

Meer van

Marc Márquez





Joan Mir: MotoGP-rivalen van Marc Marquez konden titeldruk niet aan



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



1 d



Joan Mir: MotoGP-rivalen van Marc Marquez konden titeldruk niet aan





Hoe Marc Marquez in Qatar de MotoGP-titel van 2026 kan veiligstellen



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



4 d



Hoe Marc Marquez in Qatar de MotoGP-titel van 2026 kan veiligstellen





MotoGP GP van Maleisië: Marc Marquez nadert titel met dominante zege



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



4 d



MotoGP GP van Maleisië: Marc Marquez nadert titel met dominante zege

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer