Marquez over botsing in Rossi-stijl met Di Giannantonio: “Ik accepteer het en we houden ons stil”

Marc Marquez zegt dat hij de late-race botsing met Fabio di Giannantonio in de Dutch Grand Prix wil ‘accepteren en erover wil zwijgen’.

De fabrieksrijder van Ducati verdedigde de vierde positie met nog zes ronden te gaan op Assen, toen di Giannantonio een aanval inzette richting de laatste chicane.

De twee rijders raakten elkaar bij de apex, waardoor Marquez wijd het grind in werd gedwongen, terwijl di Giannantonio ook ruim voorbij de witte lijn ging toen ze de start-finishlijn opreden.

De regerend kampioen verloor onmiddellijk terrein nadat hij momentum had verloren en viel terug achter zijn op een Gresini rijdende broer Alex Marquez naar de zesde plaats, terwijl di Giannantonio doorging op de vierde plaats.

De VR46-rijder kreeg van de stewards een long lap penalty voor het afsnijden van de chicane nadat hij had nagelaten het behaalde voordeel terug te geven, waardoor hij terugviel naar de zesde plaats.

Uiteindelijk maakte het echter geen verschil voor zijn eindpositie, aangezien hij zich langs de broers Marquez terugvocht om de vierde plaats te heroveren.

Gevraagd naar zijn mening over de botsing zei Marquez: “Het was een race-incident - dat is wat Race Direction zei, omdat hij niet werd bestraft voor het contact, maar voor het afsnijden van de chicane.

“Dus we accepteren de beslissing. Het was een race-incident en dat is het. Ik accepteer het, houd mijn mond en race - dat is alles.”

Het incident tussen Marquez en di Giannantonio riep herinneringen op aan de beroemde botsing tussen de Spanjaard en zijn aartsrivaal Valentino Rossi in 2015.

In de laatste ronde stuurde de toenmalige Honda-rijder Marquez zijn motor aan de binnenkant van Rossi’s Yamaha op hetzelfde deel van het circuit, wat ertoe leidde dat beide rijders elkaar raakten.

Rossi ging rechtdoor over het grind en pakte de overwinning, terwijl Marquez genoegen moest nemen met de tweede plaats. De wedstrijdleiding beschouwde de botsing tussen het tweetal destijds als een race-incident.

Toen hem werd gewezen op de parallellen tussen de twee botsingen, grapte Marquez: “In 2015 haalde ik tenminste de chicane!”

Nadat hij zijn tweede gevecht met di Giannantonio had verloren, kwam Marquez als zesde over de finish, maar hij kreeg één positie straf omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gegaan, waardoor hij als zevende eindigde achter Enea Bastianini van Tech3.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Na de laatste twee grands prix in Balaton Park en Brno te hebben gewonnen, beëindigde hij de race op 10s achterstand op winnaar Ai Ogura.

De 33-jarige had echter nooit verwacht dit weekend vooraan mee te doen, omdat hij had aangegeven dat zijn doel simpelweg was het weekend te overleven.

“Ik ging naar buiten en ik wist dat mijn plek zesde, zevende en achtste was,” zei hij. “Het is waar dat, kijkend naar de race, het maximum de vijfde plaats was, maar uiteindelijk finishten we als zevende.

“Het goede is dat we zonder blessures uit Holland zijn ontsnapt, dus dat was mijn belangrijkste doel.”

Hij voegde eraan toe: “Assen heeft bochten met zeer hoge snelheid, maar ik heb het erg moeilijk met de [richtingsverandering van de] linkerbocht naar de rechterbocht, vooral als ik van links moet veranderen en aan de rechterkant bij een rempunt aankom.

“Daar heb ik het moeilijker en vandaag is dat waar de mensen mij aanvallen.”

Marquez was de enige koploper die in de race met de zachte achterband reed, een beslissing die hij en zijn team vlak voor de start namen. De Spanjaard legde uit dat zijn fysieke beperkingen uiteindelijk zijn bandenkeuze bepaalden op een van de meest veeleisende circuits op de kalender.

“Ik heb niet de fysieke conditie om het maximale potentieel van de band in [alle] ronden te benutten. Dus zei ik: ‘Ik zal langzaam met de motor rijden en alleen in losse ronden pushen’, en om in losse ronden te pushen was de zachte achterband beter,” legde hij uit.