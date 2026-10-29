MotoGP GP van Australië

Marc Marquez op zijn hoede voor Jorge Martin in Sepang: "Adrenaline is de beste pijnstiller"

Marc Marquez denkt dat huidige protocollen garanderen dat 'fit to ride' 'competitief' betekent

Richard Asher Oriol Puigdemont

Gepubliceerd: 29 okt 2026, 10:26

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP-puntenleider Marc Marquez zegt op zijn hoede te zijn voor het potentieel van Jorge Martin als zijn rivaal fit wordt verklaard om dit weekend op Sepang te racen.

Martin brak zijn pols bij een zware crash tijdens de sprintrace in Australië afgelopen weekend, waardoor hij in het kampioenschap 10 punten achter Marquez kwam te staan.

Fabrieks-Aprilia-coureur Martin is fit verklaard om deel te nemen aan de openingssessie van vrijdag in Maleisië, maar de meesten verwachten dat hij gehinderd zal zijn als hij überhaupt racet.

Lees ook:

Zijn Ducati-tegenhanger Marquez zei dat hij die redenering niet geloofde. Hij verwees naar de strengere grens voor medische goedkeuring die is ingevoerd sinds Marquez zijn blessures ernstig verergerden door te vroeg terug te keren na een crash in Jerez in 2020.

"Ik voel en geloof dat, met de nieuwe protocollen die we na mijn blessure in Jerez hebben, als ze hem fit verklaren, dat betekent dat hij in staat is om te rijden", zei de 33-jarige. "En als hij in staat is om te rijden, zal hij op een heel hoog niveau zitten, want adrenaline is de beste pijnstiller."

In zijn moedertaal Spaans ging Marquez nog een stap verder in het ophemelen van zijn tegenstander: "Ik heb er niet alleen vertrouwen in dat hij snel zal zijn op de baan, ik ben er zeker van. Het verandert niets aan hoe ik mijn eigen werk benader, maar ik zal zeker tot het maximale pushen."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

De Spanjaard juichte ook de inspanningen van zijn landgenoot toe om in Maleisië te racen en zei dat het beter was voor de show.

"Ja, natuurlijk is het voor de titelstrijd beter dat Jorge erbij is. Ik ben blij Martin op de baan te zien."

Hoewel Marquez uitspraken doet die bedoeld zijn om het lot niet te tarten, is het de moeite waard erop te wijzen dat hij op Phillip Island een wat een grote psychologische tik voor Martin leek uitdeelde.

De wereldkampioen van 2024 kwam ten val tijdens een close gevecht met Márquez, ondanks dat hij de snellere rijder was. Die mentale tegenslag kwam boven op een niet heel andere fout in de vorige sprint in Indonesië, waarin hij ook sneller was dan Márquez.

Bij die gelegenheid werd Martin gedwongen Marquez de leiding te geven vanwege zorgen over de bandenspanning, maar hij maakte een fout toen hij opnieuw naar de leiding probeerde te gaan.

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Marc Marquez op zijn hoede voor Jorge Martin in Sepang: "Adrenaline is de beste pijnstiller"



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



19 min



Marc Marquez op zijn hoede voor Jorge Martin in Sepang: "Adrenaline is de beste pijnstiller"





Joan Mir heeft 'veel antwoorden' op crashrijk MotoGP-seizoen 2026 na uitleg over ziekte



MotoGP



MGP MotoGP 24 min



Joan Mir heeft 'veel antwoorden' op crashrijk MotoGP-seizoen 2026 na uitleg over ziekte





Jorge Martin zet zich schrap voor 'heel lastig en pijnlijk' MotoGP-weekend met gebroken arm



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



25 min



Jorge Martin zet zich schrap voor 'heel lastig en pijnlijk' MotoGP-weekend met gebroken arm





Alex Marquez tempert speculatie over MotoGP-race in Qatar: 'De race is bevestigd'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



26 min



Alex Marquez tempert speculatie over MotoGP-race in Qatar: 'De race is bevestigd'

Vorig artikel Joan Mir heeft 'veel antwoorden' op crashrijk MotoGP-seizoen 2026 na uitleg over ziekte

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Richard Asher





Fermin Aldeguer moet onder het mes na handbreuk op Mandalika



MotoGP



MotoGP



GP van Indonesië



18 d



Fermin Aldeguer moet onder het mes na handbreuk op Mandalika





Raul Fernandez na podium in Indonesië met gebroken vinger: 'Ik weet niet hoe ik dat heb gedaan'



MotoGP



MotoGP



GP van Indonesië



18 d



Raul Fernandez na podium in Indonesië met gebroken vinger: 'Ik weet niet hoe ik dat heb gedaan'





Fabio Di Giannantonio wijst op tik van Marc Marquez in sprintincident: 'Hij zette me in de eerste versnelling'



MotoGP



MotoGP



GP van Indonesië



18 d



Fabio Di Giannantonio wijst op tik van Marc Marquez in sprintincident: 'Hij zette me in de eerste versnelling'

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer