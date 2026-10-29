MotoGP GP van Australië
Marc Marquez op zijn hoede voor Jorge Martin in Sepang: "Adrenaline is de beste pijnstiller"
Marc Marquez denkt dat huidige protocollen garanderen dat 'fit to ride' 'competitief' betekent
Richard Asher Oriol Puigdemont
Gepubliceerd: 29 okt 2026, 10:26
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Marc Marquez, Ducati Team
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
MotoGP-puntenleider Marc Marquez zegt op zijn hoede te zijn voor het potentieel van Jorge Martin als zijn rivaal fit wordt verklaard om dit weekend op Sepang te racen.
Martin brak zijn pols bij een zware crash tijdens de sprintrace in Australië afgelopen weekend, waardoor hij in het kampioenschap 10 punten achter Marquez kwam te staan.
Fabrieks-Aprilia-coureur Martin is fit verklaard om deel te nemen aan de openingssessie van vrijdag in Maleisië, maar de meesten verwachten dat hij gehinderd zal zijn als hij überhaupt racet.
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Zijn Ducati-tegenhanger Marquez zei dat hij die redenering niet geloofde. Hij verwees naar de strengere grens voor medische goedkeuring die is ingevoerd sinds Marquez zijn blessures ernstig verergerden door te vroeg terug te keren na een crash in Jerez in 2020.
"Ik voel en geloof dat, met de nieuwe protocollen die we na mijn blessure in Jerez hebben, als ze hem fit verklaren, dat betekent dat hij in staat is om te rijden", zei de 33-jarige. "En als hij in staat is om te rijden, zal hij op een heel hoog niveau zitten, want adrenaline is de beste pijnstiller."
In zijn moedertaal Spaans ging Marquez nog een stap verder in het ophemelen van zijn tegenstander: "Ik heb er niet alleen vertrouwen in dat hij snel zal zijn op de baan, ik ben er zeker van. Het verandert niets aan hoe ik mijn eigen werk benader, maar ik zal zeker tot het maximale pushen."
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
De Spanjaard juichte ook de inspanningen van zijn landgenoot toe om in Maleisië te racen en zei dat het beter was voor de show.
"Ja, natuurlijk is het voor de titelstrijd beter dat Jorge erbij is. Ik ben blij Martin op de baan te zien."
Hoewel Marquez uitspraken doet die bedoeld zijn om het lot niet te tarten, is het de moeite waard erop te wijzen dat hij op Phillip Island een wat een grote psychologische tik voor Martin leek uitdeelde.
De wereldkampioen van 2024 kwam ten val tijdens een close gevecht met Márquez, ondanks dat hij de snellere rijder was. Die mentale tegenslag kwam boven op een niet heel andere fout in de vorige sprint in Indonesië, waarin hij ook sneller was dan Márquez.
Bij die gelegenheid werd Martin gedwongen Marquez de leiding te geven vanwege zorgen over de bandenspanning, maar hij maakte een fout toen hij opnieuw naar de leiding probeerde te gaan.
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