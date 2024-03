Márquez: Op mijn gemak op Ducati, maar niet klaar voor podiums en zeges

Na elf seizoenen bij Repsol Honda begint Marc Márquez dit weekend in Qatar aan een nieuw deel van zijn MotoGP-loopbaan. Hij verschijnt in Lusail voor het eerst aan de start als rijder van Gresini, waar hij de beschikking heeft over de Ducati Desmosedici GP23. Er wordt het nodige verwacht van Márquez, die deze winter vooral geprobeerd heeft om de verwachtingen te temperen. In de aanloop naar de GP van Qatar doet de 31-jarige Spanjaard dat opnieuw. Hoewel hij zich prettig voelt op de Ducati, denkt hij dat overwinningen en podiumplaatsen momenteel nog te vroeg komen.

"Natuurlijk was het een heel ander voorseizoen. Ik was gewend aan dingen proberen voor de motor en het ontwikkelen ervan, maar deze winter was compleet het tegenovergestelde. Ik was gefocust op mezelf en probeerde mijn rijstijl aan te passen aan de nieuwe motor. Vanaf het begin voelde het niet verkeerd", blikte Márquez kort terug op zijn eerste winter in dienst van Gresini. "Ik heb nog veel dingen te leren en te verbeteren, vooral van de snelste jongens binnen Ducati. Ik voel me op mijn gemak, maar ik ben nog niet klaar om voor het podium of de overwinning te vechten. We moeten stap voor stap een basis creëren en tijdens raceweekenden proberen te achterhalen waar we staan."

Geen haast om snel vooraan te belanden

Intussen is Márquez zich ervan bewust dat er van buitenaf veel van hem verwacht wordt. Uiteindelijk wil de rijder uit Cervera natuurlijk op het hoogste niveau acteren, maar tegelijkertijd erkent hij dat hij geen haast heeft om vooraan te belanden. "Het klopt dat de verwachtingen heel hoog zijn, maar ik weet wat er de afgelopen vier jaar is gebeurd, waar ik vandaan kom en waar ik uiteindelijk wil belanden. Maar ik heb tijd nodig, er is geen haast. Ik doe niet alsof ik vanaf het begin kan winnen, want dat zou een grote fout zijn. De afgelopen twee jaar won ik namelijk geen enkele race", legt hij uit.

"Eerst moet ik een basis neerzetten. Ik kom bij een fabrikant waar twee, drie jongens supersnel zijn en de motor heel goed kennen. Dat geldt vooral voor [Jorge] Martín, Pecco [Bagnaia] en [Enea] Bastianini. Ik moet van ze leren. Ik moet leren en proberen mijn rijstijl aan te passen. We mogen echter niet vergeten dat iedere atleet zijn moment heeft en dat het daarna minder wordt. Op dat moment moet je harder en harder werken om het niveau te houden. Maar er komen jonge jongens, zoals Fabio in zijn eerste jaar en nu Pedro [Acosta], Pecco en Martín, die sneller zijn. Ik moet dus van de jongste rijders leren en proberen dat niveau zo lang mogelijk vast te houden."