Marc Marquez keert in Oostenrijk terug in de MotoGP-paddock

Marc Marquez racet niet meer sinds hij een complexe operatie onderging aan zijn rechterarm. Met die ingreep hoopt de Spanjaard weer volledig fit en mobiel te worden. Dit was niet het geval na zijn eerste terugkeer na een gebroken arm die hij opliep tijdens de Spaanse Grand Prix in 2020. Marquez werkt snoeihard aan zijn herstel en keert in Oostenrijk voor het eerst sinds mei weer terug in de MotoGP-paddock. De Spanjaard brengt op de Red Bull Ring een bezoek aan Honda om geïnformeerd te worden over de laatste stand van zaken met de RC213V.

"Honda bevindt zich momenteel in een kritieke fase. Ik heb veel contact met mijn team over de huidige motor en de algehele situatie", laat Marquez weten. "Dat is de reden dat ik naar Oostenrijk ga. Ik wil met iedereen spreken en met de Japanse mensen van HRC om tafel over de toekomst. We werken samen, winnen samen, verliezen samen en komen samen terug. Ik praat veel met Stefan Bradl. Wij en crew chief Santi Hernandez werken samen en testen dingen. Allebei weten ze hoe ik rijd. Na de vorige operatie heb ik me te veel losgekoppeld. Ik wil betrokken zijn, zodat ik fris ben als ik terugkom."

Marquez geeft ook een update over zijn herstel. Het is inmiddels tien weken geleden dat de vierde operatie aan zijn rechterarm werd afgerond. "Stap voor stap voel ik me beter. Het bot geneest op een goede manier. Dat is het beste nieuws van allemaal", vervolgt hij. "Ik ben nog aan revalideren. Ik werk ontzettend hard aan mijn cardio. Eind augustus volgt weer een medische controle. Daarna kunnen we weer een stap zetten in de revalidatie en echt beginnen met pushen en spieren opbouwen. Sommige dagen gaan beter dan andere, maar dat hoort bij dit proces. Ik ben optimistisch, maar ik wil niet zeggen hoe lang alles nog duurt. Dat kan pas na de controle. Het is nu niet de juiste timing om al te pushen. Het is wel lang geleden dat ik me zo gevoeld heb."

De 29-jarige coureur gaat ook in op zijn persoonlijke worsteling met de blessure. Hij geeft toe dat hij zich tijdens de race in Spanje afgelopen mei realiseerde dat er iets moest veranderen met de kracht in zijn arm, ondanks dat hij in Jerez vierde werd. "Het is een strijd geweest. Deze worsteling duurde niet twee dagen of twee maanden. Dit duurde al twee jaar", legt hij uit. "Ik won vorig jaar op deze manier een aantal races, maar het was een gevecht. In Jerez realiseerde ik me dat het anders moest. Het was lastig. Nu heb ik het mentaal zwaar. Niet omdat ik niet race, maar omdat ik altijd twijfels heb over die arm. Ik kan niet nog een keer geopereerd worden. Ik ben ervan overtuigd dat deze laatste ingreep goed was, maar die andere gedachten zitten altijd in mijn achterhoofd."

De exacte terugkeer van Marquez in de MotoGP is logischerwijs niet bekend, maar de verwachting is dat de Honda-coureur op tijd klaar is voor de tests na het seizoen. Hij kan zich dan gaan richten op de ontwikkelingen bij Honda in de aanloop naar 2023.