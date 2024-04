Márquez vindt oorzaak van valpartij tijdens MotoGP-race Amerika

Als een van de favorieten begon Marc Márquez aan de MotoGP-race in Amerika. In de openingsfase zat hij er ook goed bij. De Gresini-rijder startte als derde en nam in de elfde ronde de leidende positie over van Pedro Acosta. In diezelfde ronde ging het echter mis. Márquez viel hard en moest de rest van de Grand Prix toekijken. Na afloop van de race verklaart de meervoudig kampioen dat duidelijk is wat de valpartij veroorzaakte. "Ik remde bij bocht elf en het was alsof niemand thuis was. Ik probeerde het daarna nog een keer. Het was toen iets beter, maar nog niet goed genoeg. Ik ging te snel en verloor de voorkant van de motor", aldus een teleurgestelde coureur.

Dat de race voor hem vroegtijdig eindigde, kwam hard aan. "Het is teleurstellend, want het gevoel was goed. Ik voelde me sterk. Het is vooral jammer omdat de snelheid er in zat", vertelt Márquez. Het remprobleem speelde niet ineens op. "Ik had de hele race al wat problemen met de voorrem. Die problemen waren onverwachts, waardoor ik het lastig had met het racen."

Márquez zat vanaf het eerste moment mee in het gevecht voor de winst, ondanks het mankement. Dat verbaasde hem. "Het hielp wel mee dat de pace in de kopgroep niet heel hoog lag. Ik wilde toen zo snel mogelijk aan de leiding komen. Ik hoopte dat daardoor de remproblemen zouden verdwijnen, want misschien had het wel wat met de temperatuur te maken", noemt de 31-jarige man uit Cervera.

Gresini zoekt naar wat probleem veroorzaakte

Márquez heeft niet duidelijk waarom de rem niet werkte. "Uit de data haalden we dat het probleem de hele race er al was. Ook zagen we dat op het moment dat ik crashte, ik twee keer remde", verklaart hij daarover. "Ik had het al eerder in bocht twaalf. Daar moest ik toen ook twee, drie keer remmen voordat er druk kwam. We moeten dit onderzoeken, zodat we dit in de toekomst voorkomen."

Hoewel Márquez baalt van het resultaat, wil hij niet met de beschuldigende vinger naar iemand wijzen. "We hadden vandaag veel problemen, maar dat hoort bij dit soort nieuwe projecten. Als dit soort problemen opspelen, dan moeten we op zoek naar een antwoord. Ik ben er zeker van dat het team het lukt om die snel te vinden", verzekert de coureur.