Marquez ontsnapt aan zware blessures: “Verstandiger om niet te racen”

Honda kende een behoorlijk moeilijk weekend op het nieuwe Mandalika International Street Circuit. Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez ging gedurende het weekend vier keer onderuit. De crash van zondagochtend in de warm-up was met afstand de hardste. Marquez verloor grip aan de achterkant van de machine en werd meters door de lucht geslingerd. Bij controle in het ziekenhuis werden geen breuken vastgesteld, maar bleek wel dat Marquez een lichte hersenschudding opgelopen had.

“Wat moet ik zeggen? Het is niet ons weekend geweest, het was vanaf het begin een worsteling met veel problemen”, laat Marquez weten. “Het was echt een gigantische crash in de warm-up, een van de zwaarste valpartijen die ik ooit meemaakte. Ik ben naar een nabijgelegen ziekenhuis geweest en daar werden geen serieuze problemen gevonden, maar toch werd besloten dat ik niet kon racen. Dat is jammer, maar het is wel de beste beslissing.”

De oorzaak van de problemen ligt mogelijk in de bandenkeuze van Michelin. De Franse bandenleverancier besloot terug te grijpen op een oudere band die geschikt is voor extreem warme weersomstandigheden. Die band werd in 2018 ingezet tijdens races in Oostenrijk en Thailand. En dat terwijl er nochtans veel verwacht werd van Honda, dat met Pol Espargaro domineerde tijdens de Mandalika-test van vorige maand.

Teambaas Alberto Puig heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen naar de crashes van Marquez. “Onze rijder is gecrasht en we willen weten waarom, op dit moment kan ik er nog niet veel zinnigs over zeggen. We vonden het in ieder geval niet verstandig om hem met een hersenschudding te laten racen.”

Geblesseerd door de keuze van een externe partner? "Een drama"

Espargaro was de beste van de drie resterende Honda-coureurs, maar kwam op een drijfnat Mandalika niet verder dan de twaalfde stek. “Dit was onze situatie nu eenmaal”, zegt de Catalaan. “We hebben geklaagd over Michelin, maar het is niet omdat we graag willen klagen over Michelin. We hadden serieuze problemen met de slijtage van de voorband tijdens de raceruns. We hadden de race niet op een normale manier kunnen finishen, de voorband sleet simpelweg te hard en de achterkant blokkeerde steeds bij alle rijders. We kunnen klagen omdat we een probleem hadden, tijdens de test waren we snel en veilig. Vandaag waren we langzaam en ik denk dat Marc echt geluk gehad heeft dat hij er zonder noemenswaardige blessures vanaf is gekomen. Als hij een blessure had opgelopen door de keuze van een externe partner was het helemaal een drama geworden.”