MotoGP GP van Portugal

Marc Márquez ontkent geruchten over MotoGP-afscheid niet

Zet Marquez er een punt achter als hij een 10e wereldtitel pakt? Hij gaf de geruchtenmolen donderdag in Portugal wat brandstof

Richard Asher

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 04:46

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

De waarschijnlijke wereldkampioen van 2026, Marc Márquez, heeft opvallend genoeg niet bevestigd dat hij in 2027 op de MotoGP-grid staat.

In sommige kringen gaan verhalen rond dat de Spanjaard mogelijk een punt zet achter zijn indrukwekkende carrière als hij de titel van dit jaar inderdaad veiligstelt. Dat kan al zaterdag gebeuren, tijdens de sprint van de Grand Prix van Portugal van dit weekend.

Márquez heeft dit seizoen een pijnlijke strijd geleverd, waarin hij nog harder dan normaal heeft moeten werken om hardnekkige blessures te overwinnen. Hij heeft weliswaar een contract om nog twee seizoenen bij het fabrieksteam van Ducati Team te blijven, maar die deal werd enkele maanden geleden gesloten, toen hij fysiek in een andere toestand verkeerde.

Geruchten in deze fase van het jaar moeten met de nodige voorzichtigheid worden benaderd, zeker wanneer media weinig anders te doen hebben dan wachten op de kroning van Marc en de komende test in Valencia. Toch waren de antwoorden van Márquez tijdens de persconferentie van donderdag in Portimão het noteren waard.

Op de vraag of het publiek er 100% van overtuigd moet zijn dat hij in 2027 op de grid staat, gaf Márquez geen definitieve bevestiging.

"Op dit moment ben ik volledig gefocust op het binnenhalen van dit kampioenschap", antwoordde Marc, die in februari 34 jaar wordt. "Dat is mijn belangrijkste doel.

"Natuurlijk heb ik nog een contract voor twee jaar met Ducati, maar dit jaar is in sommige opzichten best lastig geweest. Toch ben ik nog steeds snel.

"De prioriteit is dus om dit kampioenschap af te maken en daarna te proberen aan volgend jaar te werken."

Kort daarna kreeg Márquez de vraag of hij nog net zoveel plezier beleeft aan het rijden als vroeger. Hij nam even de tijd om na te denken en kwam daarna opnieuw met een veelzeggend antwoord.

"Als je problemen hebt, geniet je minder", zei hij. "Als je pijn hebt, geniet je minder. En het klopt dat vorig jaar, bijvoorbeeld, de dingen makkelijker gingen.

"Dit jaar heb ik op een andere manier gewerkt. Ik heb meer gewerkt dan vorig jaar, maar er was één doel.

"Als je een echt doel hebt, kan het mentale soms bepaalde problemen op een ander vlak afdekken. Op dit moment win ik, dus ik geniet ervan, maar op een andere manier dan vorig jaar."

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Daarna werd Márquez gevraagd naar zijn motivatie, gezien het feit dat hij al op zo jonge leeftijd begon met racen. Opnieuw dacht hij goed na over zijn antwoord. Hij verwees naar enkele rivalen uit het verleden en heden en naar zijn ingrijpende crash in Jerez in 2020.

"Het klopt dat als je kijkt, ik 33 ben en dat ik 18 jaar van mijn carrière in het wereldkampioenschap heb gereden, dus meer dan de helft van mijn leven.

"Maar uiteindelijk: als je passie hebt, dan heb je passie. Het punt is dat je op een andere manier van die passie kunt genieten. Op dit moment geniet ik nog steeds van die passie als rijder.

"Dus ja, het klopt dat als je jonger begint, je eerder stopt, of dat is het idee. Maar dan heb je bijvoorbeeld Valentino [Rossi], die ook jong begon en stopte toen hij 41 of 40 was, ik weet het niet precies."

Rossi stopte in werkelijkheid op 42-jarige leeftijd met zijn laatste racestart tijdens de Grand Prix van Valencia in 2021.

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"Dat hangt dus af van je karakter, het hangt sterk af van de blessures die je in je lichaam hebt en van je carrière", vervolgde Márquez. "Ik ben een rijder bij wie tot 2020 alles goed ging. Daarna is mijn kijk op de sport sterk veranderd."

Daarna trok hij een parallel met de man naast hem, de 28-jarige Jorge Martín. Die opmerking was zeker op meerdere manieren te interpreteren.

"[Jorge] Martín heeft bijvoorbeeld ook veel blessures. Misschien zegt hij als hij 33 is: oké, nu begin ik veel pijn te krijgen.

"Het leven van een sporter is kort. Dus je moet er het maximale uithalen. Dat is wat ik doe. Ik probeer het maximale uit mijn jaren te halen."

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- Het Motorsport.com-team

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