MotoGP GP van Qatar

Marc Marquez onthult simpel plan nu MotoGP-titel nadert: "Trainen, eten, slapen, herhalen"

De aankomend kampioen zal in Iberia genoegen nemen met de punten die hij nodig heeft - maar focus verliezen is uitgesloten

Richard Asher

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 18:40

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez heeft laten weten dat hij zijn aanpak wijzigt nu hij de MotoGP-wereldtitel wil veiligstellen wanneer de klasse over twee weken terugkeert naar Europa.

Na 32 van de mogelijke 37 punten te hebben gepakt tijdens het weekend van de Grand Prix van Qatar, ligt Marquez op koers om het kampioenschap over twee weken bij de Grand Prix van Portugal binnen te halen.

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De Ducati-fabrieksrijder reist af naar de voorlaatste ronde van het kampioenschap met een voorsprong van 60 punten op Jorge Martin van Aprilia, die op zijn beurt 14 punten voorligt op teamgenoot Marco Bezzecchi. Hoewel beide Aprilia's mathematisch nog kans maken, blijft Martin een outsider, terwijl Bezzecchi naar eigen zeggen "een wonder nodig heeft". Maar voor Marquez is de klus officieel nog niet geklaard.

Een zege in de sprint op Portimao is voor Marquez zeker genoeg om de titel binnen te halen. Maar Marc kan de titel mogelijk al veiligstellen met slechts een resultaat in de middenmoot in de sprint - afhankelijk van wat zijn tegenstanders doen. En als hij de klus op zaterdag in Portugal niet kan klaren, is de kans groot dat hij op zondag niet veel hoeft te leveren om het kampioenschap definitief veilig te stellen.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Met deze relatief eenvoudige voorwaarden in het achterhoofd zegt Marquez dat het tijd is om de 'aanvalsmentaliteit' die hij heeft aangenomen uit te schakelen en zich te richten op het pakken van de punten die hij nodig heeft. Hij gaf toe dat hij die aanpak al tijdens de Grand Prix van Qatar was gaan hanteren, toen Bezzecchi een duidelijk snelheidsvoordeel had.

"Marco was een halve seconde sneller dan ik", zei hij op de persconferentie nadat hij als tweede was gefinisht. "Drie tienden, vijf tienden, niets aan te doen. Je kunt hem twee ronden volgen, maar geen 22 ronden.

"Dus vandaag was het niet het moment om dat extra risico te nemen. Dat hebben we in de vorige races gedaan. Dat hebben we gisteren [in de sprint] gedaan.

"Ik neem in sommige races veel risico. Nu wil ik goed nadenken over wat de situatie is. Ik wil goed nadenken over hoeveel punten ik nodig heb.

"We gaan naar twee circuits, vooral Portimao, met omstandigheden die heel kritiek kunnen zijn: koud, wisselend. Dus ja, we moeten rekening houden met al die dingen en gewoon races uitrijden.

"Het is tijd om naar huis te gaan, supergeconcentreerd te zijn en alleen maar te trainen, eten, slapen, herhalen. Zo tot Portimao."

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