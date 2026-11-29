MotoGP GP van Valencia

Marc Márquez ontdekte in laatste MotoGP-race dat hij ook zonder focus 'net zo snel' kon zijn

Marquez praat over de emoties die hij op zijn laatste dag in MotoGP ervoer en hoe hij er toch in slaagde op het podium te finishen

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 18:45

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Marc Márquez zegt dat hij tijdens een emotionele laatste MotoGP-race zondag in Valencia ontdekte dat hij ook met minder concentratie 'net zo snel' kon zijn.

Nadat Márquez vrijdag had aangekondigd dat hij stopt als professioneel coureur, waarschuwde hij al dat emoties hem zondag konden hinderen om op zijn beste niveau te presteren.

Toch reed de fabrieksrijder van Ducati een sterke race op Circuit Ricardo Tormo. Hij eindigde als tweede achter Raul Fernandez van Trackhouse, nadat hij vroeg in de race de fabrieks-Aprilia van Marco Bezzecchi in een direct duel had verslagen.

De satelliet-Aprilia van Fernandez was zondag ongenaakbaar, al kwam Márquez in de slotfase snel dichterbij. De Spanjaard was binnen het Ducati-kamp ruimschoots de snelste en finishte bijna 10 seconden voor de volgende Desmosedici, die van Fermín Aldeguer.

Márquez had niet alleen te maken met de emoties rond zijn afscheid van de MotoGP, maar ook met de zorgen om zijn broer Alex, die in de ochtend naar het ziekenhuis werd gebracht voor verder onderzoek nadat bij hem “ernstige bronchospasmen” waren vastgesteld.

In de persconferentie na de race grapte Marc Márquez dat hij in zijn loopbaan minder druk had gevoeld als hij had geweten dat hij zijn prestatieniveau ook kon vasthouden zonder volledig gefocust te zijn op de baan.

“In mijn laatste race heb ik iets nieuws over mezelf geleerd”, zei hij. “Ik was altijd heel gefocust, voor races zat ik alleen in de motorhome. In deze race was ik niet geconcentreerd en was ik toch net zo snel.

“Dat was dus iets nieuws. Als ik dat eerder had geweten, was de druk misschien minder geweest en de spanning ook!

“Ik denk dat ik door het geluk kon rijden. Gisteravond om 10 uur stond ik nog in een fotoshoot met allerlei dingen. Vandaag stond ik op en stond er een ambulance bij mijn motorhome, met een dokter erbij, omdat mijn broer heel, heel ziek was.

“Dat is het enige waarvan ik zeg: ja, dat had ik in die laatste race graag gehad, dat Alex meedeed. Maar ik heb hem voor de start in de pitstraat een dikke knuffel gegeven en na de finish weer. Het mooiste wat ik in mijn carrière heb gehad, was de baan en podiums delen met Alex.”

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Hoewel polesitter Bezzecchi van de drie rijders op de eerste startrij het beste weg was, pakte Márquez met een knappe inhaalactie binnendoor in bocht 1 de leiding af.

Zijn periode aan kop duurde echter niet lang. Fernandez verwees hem aan het einde van de tweede ronde terug naar de tweede plaats en reed daarna naar een overtuigende zege.

Márquez zei dat hij wist dat de start zijn enige kans was om zijn laatste race aan te voeren, omdat Aprilia in Valencia een competitief voordeel had ten opzichte van Ducati.

“Ik heb alles gegeven op de baan. Vandaag heb ik opnieuw risico genomen”, zei hij.

“Ik viel aan in bocht 1, omdat ik wist dat dit de enige kans was om in elk geval één of twee ronden te leiden. Zodra er Aprilia-rijders vooraan zouden zitten, zouden ze wegrijden.

“Ik wist dat het tempo van de Aprilia iets hoger lag dan dat van ons, maar vooral Raul verraste me, omdat hij heel goed reed.

“Met nog tien ronden te gaan zei ik: ‘Oké, vámonos (laten we gaan)’. Daarna probeerde ik alles eruit te halen, mijn 100 procent te geven en de banden te gebruiken.

“Ik zei: ‘Ik mag vandaag niet crashen’. Ik wist het niet, maar ik zei: ‘iemand houdt me tegen’. Mijn laatste race uit mijn carrière zou niet in het grind eindigen. Ik probeerde Raul te pakken, maar met nog drie ronden te gaan zag ik dat het gat nog steeds te groot was.

“Daarna heb ik in de laatste ronde heel erg genoten. Ik keek naar de tribune en wist niet dat Pedro [Acosta] zo dichtbij zat. Ik was gewoon aan het genieten, maar het was de kortste race uit mijn carrière.”

Márquez vertelde ook dat hij voor het laatst in zijn carrière nog even stilstond bij de mensen die het dichtst bij hem stonden voordat hij naar de grid ging.

“Voor de race heb ik mijn kantoor gewoon alleen afgesloten”, zei hij. “Ik heb tien, vijftien minuten gedacht aan alle mensen die me hebben geholpen, aan iedereen die me op de best mogelijke manier advies heeft gegeven, aan alle vrienden die ik hier in de paddock heb ontmoet, echte vrienden, aan alle teams en vooral aan mijn grootvader. Hij heeft me heel goed advies gegeven en ik heb hem beloofd dat dit de laatste kans voor mijn rechterarm zou zijn.

“Die belofte zat een beetje op de grens, omdat ik dit jaar nog een operatie heb gehad, maar het ‘elastiek’ zat aan zijn limiet. De spanning op het elastiek was heel hoog en voordat het brak, was het tijd om stap voor stap te stoppen.”

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