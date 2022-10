Honda borduurt de afgelopen weken voort op het materiaal dat al getest werd in Misano. Het ging daar onder meer om een nieuwe aerodynamische kit, waar vrijdag weer een evolutie van gemonteerd was op de motor van Marc Marquez. Die nieuwe fairing was vooral aan de onderkant gewijzigd en bevat op de achterkant de stegosaurus-vleugeltjes waar Ducati eerder dit seizoen mee kwam. “Dit is een speciaal circuit om dit soort dingen te proberen”, zegt Marquez. “Een van de problemen waar ik met deze motor mee worstel, is een zwaar gevoel aan de voorkant, het bochtenwerk. We proberen dat op te lossen met aerodynamica, met het chassis, eigenlijk met alles wat we kunnen. Maar de aero is daarbij het belangrijkste. Ik heb vandaag de huidige geprobeerd, de nieuwe met de ‘staart’ en een versie met alleen de voorkant. We hebben een mix gemaakt, vooral om data te verzamelen. Het is zo moeilijk om dit tijdens een raceweekend te doen, ik kan namelijk niet aan andere onderdelen van de motor werken. Mijn afstelling is hetzelfde gebleven als in Thailand en ik ben gewoon gaan rijden. Maar ik voel wel degelijk wat verbetering, dus dat is heel belangrijk.”

Phillip Island is een atypisch circuit om dergelijke nieuwigheden te testen. Vanwege het vloeiende karakter van de baan hoeven coureurs amper hard te remmen en is het vooral zaak om de motor te laten rollen. Toch voelde Marquez een verbetering met het nieuwe pakket. “Het geeft een ander gevoel, het bochtenwerk is niet per se beter maar het maakt wel dat de motor minder fysiek is. Dat helpt me zeker. Met de huidige aerodynamica was ik overigens ook snel, in VT1 reed ik mijn snelste tijd met de huidige aero en in de tweede sessie reed ik met het nieuwe exemplaar. Met beide voelde ik positieve en negatieve punten. Het is waar dat ik hier doorga met de nieuwe aerokit, dat is beter voor mij. De echte test volgt echter in Maleisië, daar moet je hard in de ankers en dat heb je hier helemaal niet. Maleisië wordt cruciaal.”

Ondanks het testwerk en de beperkte tijd om aan de afstelling voor Phillip Island te werken, eindigde Marquez vrijdag op de zesde plek. Hij was slechts drie tienden langzamer dan Johann Zarco, de snelste man van de dag. Pol Espargaro, nog drie races in dienst van Repsol Honda, eindigde zelfs op de derde plek. Marquez is niet bang dat hij een potentiële podiumplek opoffert met zijn testwerk voor Honda. “Natuurlijk is dat het geval”, reageert Marquez. “Ik heb vanmiddag alleen maar met de hardste compound voorband gereden en vanochtend met de medium omdat ik weet dat het de beste band is om aerodynamica te testen. Met het aantal banden dat we hebben heeft dat natuurlijk wel gevolgen voor het vinden van de goede afstelling. Maar we zitten nu in een fase dat we niet kijken naar een goed resultaat gedurende het weekend. Ik doe natuurlijk 100 procent mijn best morgen en zondag, maar we moeten vooral kijken naar de toekomst. Ik push Honda ontzettend om met nieuw spul te komen, als ik dan wat krijg moet ik het ook zeker proberen.”