Marquez had nooit gevoel dat MotoGP-bazen Ducati hem niet wilden

Na elf jaar in dienst van Repsol Honda gooit Marc Marquez het in 2024 over een andere boeg. Hij heeft de overstap gemaakt naar het kleine team van Gresini Racing, dat sinds 2022 met Ducati's in de MotoGP uitkomt. Afgelopen november kon de Spanjaard voor het eerst met de Ducati testen in Valencia, waar hij meteen een goede indruk achterliet. Voordat die test begon, liet algemeen directeur Gigi Dall'Igna van Ducati echter doorschemeren dat de fabrikant niet de drijvende kracht was achter de komst van Marquez.

Tijdens de test toonde het management van Ducati echter veel interesse in de verrichtingen van Marquez, die zelf nooit heeft gemerkt dat de fabrikant hem niet wilde. "Dat gevoel heb ik nooit gehad, want ik had de overstap nooit gemaakt als dat wel zo was. Je gaat niet naar een merk dat niet van je houdt", vertelde Marquez tijdens een persconferentie in Madrid. "Ik probeer de headlines altijd te vermijden. Ik ben altijd heel goed gesteund door Gresini, zij hebben mij altijd de tijd gegeven. Daarom heb ik deze stap gezet."

Marquez stapt in 2024 op een Ducati Desmosedici GP23, de motorfiets die in handen van Francesco Bagnaia in 2023 goed was voor de wereldtitel. Ook mede door de succesvolle test in Valencia wordt het nodige verwacht van de 30-jarige rijder uit Cervera, die zelf graag wil ontsnappen aan deze druk. "De verwachtingen zijn al heel hoog en een van mijn taken is om daaraan te ontsnappen, iets wat ook geldt voor Alex", legt hij uit. "De verwachtingen zijn hoog, maar het wordt net zo moeilijk als anders en misschien nog wel lastiger. Zoals jullie weten zal ik alles geven, maar ik kan voor de start van het seizoen geen verwachtingen uitspreken."

Zo is het voor Marquez zelf nog een vraagteken hoe snel hij zich na elf jaar Honda kan aanpassen aan de Ducati en of hij meteen consistent kan zijn, iets wat van doorslaggevend belang is als hij voor de wereldtitel wil gaan. "Als de motor goed is, kan de rijder zich makkelijker aanpassen. Maar de grote onbekende bij snel zijn is consistentie", aldus de zesvoudig MotoGP-kampioen. "Ik denk zeker dat ik op bepaalde circuits snel kan zijn. Ik weet echter niet of ik consistent op alle circuits snel kan zijn. Dat is waar [Francesco] Bagnaia en [Jorge] Martin het verschil maken ten opzichte van rijders die snel, maar niet consistent zijn."